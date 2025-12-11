De Venezuela a Curazao, EE.UU. y Noruega: la odisea de Machado por el Premio Nobel de Paz

Bogotá/Redacción Internacional, 11 dic (EFE).- El viaje a Oslo de la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue una odisea que comenzó con la salida de su país por vía marítima hacia Curazao, según hipótesis de analistas, y se completó con un largo viaje en avión de casi 9.000 kilómetros a la capital noruega, con escala en Estados Unidos.

Durante las últimas semanas se tejieron distintas hipótesis sobre si Machado llegaría a Oslo para recibir el galardón, pues la líder opositora no aparecía en público desde enero y burlar la vigilancia del Gobierno de Nicolás Maduro no sería fácil.

Sin embargo, Machado, de 58 años, llegó el jueves de madrugada a la capital noruega a bordo de un avión privado que, según las páginas de rastreo de vuelos FlightRadar24 y FlightAware, partió el miércoles por la mañana desde Curazao, una de las islas de los Países Bajos en el mar Caribe, situada a solo 65 kilómetros de la costa de Venezuela.

El diario The Wall Street Journal (WSJ) precisó este jueves que su travesía comenzó el lunes acompañada de dos personas. Primero tenía que salir del suburbio en Caracas en el que estuvo escondida en el último año hasta un pueblo pesquero costero venezolano, donde la estaba esperando una embarcación.

El rotativo apuntó que ese primer viaje duró 10 horas, en las que Machado y sus acompañantes evitaron ser retenidos en diez puestos de control militares. La líder opositora llevaba disfraz y peluca.

En cuanto llegaron a ese pueblo pesquero el grupo descansó unas horas antes de embarcarse por el Caribe hasta Curazao, en un trayecto en el que según el WSJ se encontraron fuertes vientos y un mar picado.

El diario añadió que antes de partir se pusieron en contacto con el Ejército estadounidense para advertirles de la identidad de los ocupantes de la embarcación y evitar que esta fuera atacada por las fuerzas de EE.UU.. La ofensiva de Washington contra supuestas narcolanchas ha matado ya a más de 80 personas.

La propia Machado confirmó este jueves en una conferencia de prensa en Oslo que Estados Unidos la había ayudado a llegar a la capital noruega.

El WSJ precisó que en el mismo momento en que Machado y sus acompañantes iban hacia Curazao un par de cazas F-18 de EE.UU. sobrevolaron durante 40 minutos el espacio aéreo venezolano sobre aguas del Golfo de Venezuela cerca de la ruta que iba a llevar al grupo a esa isla.

El relato que el diario hace de ese viaje precisa que Machado llegó a Curazao hacia las 15.00 hora local del martes, donde fue recibida por una persona suministrada por la Administración de Trump. El grupo fue a un hotel, pasó allí la noche y emprendió de nuevo el viaje de madrugada.

Según el registro de vuelo de FlightRadar24 y FlightAware, el avión que la llevó con destino a Oslo, donde su hija Ana Corina Sosa Machado recibió el Nobel ya que ella no pudo llegar a tiempo a la ceremonia, es un Legacy 600 del fabricante brasileño Embraer.

El aparato, con capacidad para 13 pasajeros, está matriculado en México, tiene como base el Aeropuerto Internacional Santiago de Querétaro y es operado por la compañía JetVip Business Aviation.

Para recoger a Machado, la aeronave partió el martes del Aeropuerto Ejecutivo de Miami Opa Locka, en el estado de Florida (EE.UU.) con destino al Aeropuerto Internacional Hato de Willemstad, capital de Curazao, adonde llegó esa noche.

De allí, según las páginas de vuelos, el avión partió el miércoles a las 06:42 hora local (10:42 GMT) para un vuelo de cuatro horas y 43 minutos hasta el Aeropuerto Internacional de Bangor, en el estado de Maine (EE.UU.), donde hizo una escala técnica.

La última parte del trayecto, un vuelo de seis horas y 24 minutos desde Bangor hasta el aeropuerto de Oslo Gardermoen, concluyó cerca de la medianoche en la capital noruega.

En la madrugada del jueves en Noruega, Machado se reencontró en el balcón del Grand Hotel de Oslo con sus familiares, amigos, aliados políticos de varios países y decenas de venezolanos que la esperaron durante horas a la intemperie para recibir su saludo y festejar el Nobel. EFE

