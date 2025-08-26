Decenas de heridos en Cisjordania durante una operación militar israelí

Al menos 27 palestinos resultaron heridos, según la Media Luna Roja palestina, el martes durante una operación militar israelí dirigida contra una oficina de cambio en el centro de Ramala, en Cisjordania ocupada.

«Las fuerzas llevaron a cabo una redada selectiva contra una empresa de cambio de divisas que transfería fondos destinados a los terroristas de Hamás para financiar actividades terroristas contra el Estado de Israel y sus civiles», declaró el ejército israelí en un comunicado.

El ejército dijo haber confiscado «cientos de miles de séqueles» y detenido a cinco personas.

Por su parte, la Media Luna Roja palestina indicó haber atendido a 8 heridos por balas, 14 por balas de goma y cinco por metralla, así como a 31 personas por inhalación de gas lacrimógeno, entre ellas dos mujeres embarazadas.

Soldados israelíes se desplegaron en el centro de Ramala y algunos fueron vistos apostados en lo alto de edificios, observó un periodista de AFP.

Algunos jóvenes palestinos comenzaron a lanzar piedras contra los soldados tras el inicio de la operación.

«Las fuerzas especiales entraron de golpe. No sabíamos qué estaba pasando. Bajamos a ver y vimos al ejército irrumpiendo por todas partes», contó Ihab Abu Sneineh, un comerciante.

Aunque el ejército israelí opera a menudo en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, es relativamente raro que intervenga en el centro de las ciudades, y más aún en Ramala, donde tiene su sede la Autoridad Palestina.

Testigos indicaron que el ejército se retiró por la tarde.

La violencia en Cisjordania se intensificó tras el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Según un recuento basado en datos de la Autoridad Palestina, al menos 972 palestinos, entre ellos numerosos combatientes pero también muchos civiles, han muerto a manos de soldados o colonos israelíes en Cisjordania desde esa fecha.

Al menos 36 israelíes, tanto civiles como soldados, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes, según datos oficiales de Israel.

