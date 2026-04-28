Decenas de personas en Lisboa rememoran el apagón con un encuentro ‘offline’

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Lisboa, 28 abr (EFE).- Decenas de personas conmemoraron en Lisboa este martes el apagón vivido en España y Portugal hace un año con un evento ‘offline’ para rememorar lo que sintieron durante aquellas horas, como la conexión con otras personas o la tranquilidad, sumándose a iniciativas parecidas que se celebraron en Madrid, Barcelona y Valencia.

Junto al emblemático Puente del 25 de abril, del otro lado del río Tejo los participantes colocaron sus toallas y mantas para hacer un gran salón de juegos en el que charlar, jugar, beber y comer en un paisaje bucólico, con la ciudad de Lisboa enfrente y el atardecer a su izquierda.

Un poco diferente, no tan idílico fue el apagón el año pasado, cuando ambos países ibéricos tuvieron que frenar por completo al quedarse sin luz desde por la mañana hasta por la noche.

Aunque Manuel, un gestor de proyectos en una empresa de software de 31 años, tiene un buen recuerdo de aquel 28 de abril: estaba en Viseu, de donde es y donde vivía entonces, cuando se dio cuenta de que se había ido la luz.

Poco después, recibió un mensaje de un amigo DJ que le decía que tenía un generador en su casa, y hasta allí fue junto a su hermano, donde acabaron pasando gran parte del día en un sesión de música improvisada.

«Me gustó, sobre todo porque, antes de ir a esa casa, estuve con mis padres y mi hermano en casa hablando sin parar, ya que no sabíamos qué estaba pasando, y fue un buen momento para conectar, porque en nuestro día a día, o tenemos la televisión encendida, o alguien recibe un mensaje o una llamada, y entonces no», explicó a EFE.

Y por eso participó hoy en este evento, para recordar el momento de conexión con otras personas: «Es genial poder estar en el momento, vivir el momento con las personas que nos rodean, porque siento que muchas veces estamos rodeados de mucha gente, pero no conectamos con nadie».

También tienen un buen recuerdo del apagón Lilly y Joëlle, las dos responsables del ‘Offline Club Lisboa’, una iniciativa presente en ciudades de toda Europa que promueve actividades sin distracciones tecnológicas para generar conexiones, y que está detrás del evento de hoy en la capital lusa y tres ciudades españolas.

Tras pasar gran parte del día en un mirador lisboeta junto a una amiga, Joëlle recuerda que mientras caminaba de vuelta a casa pensó «esto no es un caos», sino que para ella en realidad fue «tranquilo y agradable».

«La gente hablaba entre sí, tomando algo delante de los supermercados, como las tiendas de barrio. Y me sentí realmente bien», explicó a EFE esta neerlandesa, quien añadió que «fue muy agradable ver que todo el mundo estaba disfrutando de verdad de ese momento y no se distraía con el móvil».

De hecho, hoy les propusieron a todos los asistentes apagar sus teléfonos móviles durante el evento, para volver a sentir esa sensación de desconexión tecnológica.

Por su parte, Lilly evocó algo que un chico le dijo el 28 de abril de 2025 con la ciudad a oscuras: «¿Sabes qué va a pasar esta noche, verdad? Pensé que iba a ser alguna gran teoría de la conspiración, pero en realidad era un fotógrafo que se refería a que íbamos a poder ver las estrellas por la noche sin contaminación lumínica».

«Desafortunadamente la luz volvió sobre las 21 o 22.00 horas, y no creo que pudiera conseguir las fotos que quería de las estrellas», concluyó esta joven estadounidense. EFE

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