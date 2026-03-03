Declaran un nuevo estado de emergencia en Trinidad y Tobago por aumento de violencia

4 minutos

Puerto España, 3 mar (EFE).- El Gobierno de Trinidad y Tobago declaró este martes el estado de emergencia en el país después de que el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) registrara un «aumento de la actividad delictiva violenta» y asesinatos de las bandas criminales, tras concluir el anterior estado de emergencia el 31 de enero.

«Se ha producido un aumento de la actividad delictiva violenta en todo el país, la mayor parte de la cual ha sido llevada a cabo por miembros de bandas criminales organizadas», afirmó en un comunicado la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, tras declarar el tercer estado de emergencia desde que está en el poder.

La mandataria indicó que las autoridades ya advirtieron a los grupos criminales y a sus familias que «se comportaran» o se enfrentarían a medidas decisivas, luego de registrar «múltiples muertes debido a tiroteos masivos».

Asimismo, Persad-Bissessar reveló que la información recabada recientemente alertaba de «amenazas creíbles de atacar a agentes de la Policía, funcionarios de prisiones y otros miembros de los servicios de seguridad y jurídicos».

«Si los delincuentes quieren aterrorizar a los ciudadanos respetuosos con la ley y a sus familias, haré todo lo que sea legalmente posible para aterrorizar a los delincuentes y a quienes les ayudan y les apoyan», declaró la primera ministra.

Por su parte, el fiscal general John Jeremie dijo que la proclamación entró en vigor a las 00:05 (04:05 GMT) después de que la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, aconsejara a la presidenta, Christine Kangaloo, que activara las disposiciones constitucionales para hacer frente a lo que describió como una amenaza urgente y peligrosa para la seguridad pública.

«Al conocer las amenazas de nuevas acciones violentas y los asesinatos por represalia planeados por miembros de bandas, la primera ministra activó las disposiciones de la Constitución y pidió a su excelencia la presidenta que declarara el estado de emergencia en Trinidad y Tobago», apuntó Jeremie.

El fiscal general explicó que «desde primeras horas de la mañana, los servicios de protección han iniciado operaciones estratégicas», la Policía de Trinidad y Tobago (TTPS) y las Fuerzas Armadas están llevando a cabo acciones deliberadas, específicas y basadas en información de inteligencia para eliminar las amenazas.

Jeremie recordó que en julio de 2025 se declaró un estado de emergencia que fue prorrogado por el Parlamento hasta el 31 de enero de 2026.

En este sentido, Jeremie reconoció que, si bien el Gobierno logró aprobar algunas leyes de lucha contra la delincuencia, no tuvo éxito en la promulgación de otras medidas necesarias para desmantelar definitivamente las bandas.

«Este Gobierno ha demostrado un enfoque claro, decisivo y de tolerancia cero hacia los delitos relacionados con las bandas», aseveró Jeremie, haciendo hincapié en que, junto con las operaciones de emergencia, se están aplicando medidas adicionales a largo plazo para garantizar una paz y una seguridad sostenibles.

A finales de enero, 117 detenidos se encontraban recluidos en el Centro de Rehabilitación Correccional del Este (ECRC, en inglés) en Santa Rosa, en la localidad de Arima, en la parte central de la isla de Trinidad, y fueron puestos en libertad cuando el anterior estado de emergencia llegó a su fin el 31 de enero.

Esta declaración llega después de que el NSC se reuniera el 2 de marzo en el Centro Diplomático y recibiera informes de seguridad del comisario de la Policía de Trinidad y Tobago, Allister Guevarro, entre otras autoridades.

Trinidad y Tobago sufre una escalada de la violencia y la criminalidad con cifras récord de homicidios, que en 2024 ascendieron a 626 casos, cifra que descendió drásticamente en 2025 con un registro de 368 asesinatos. EFE

