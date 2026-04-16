Decomisan un diamante de 80 quilates indonesio de contrabando en Estambul

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Estambul, 16 abr (EFE).- La policía de Turquía ha decomisado un diamante de 80 quilates, procedente de Indonesia e introducido clandestinamente en Estambul, que iba a ser vendido en el Gran Bazar de esa ciudad, informa la agencia de noticias oficial turca Anadolu.

Los agentes pudieron observar el domingo pasado la llegada de cuatro personas sospechosas al aeropuerto de Estambul, que establecieron contacto con otras dos para la venta de la gema en el Gran Bazar, señala Anadolu.

La policía detuvo a las seis personas implicadas por el delito de supuesta transacción ilegal y los trasladó hoy al juzgado.

El diamante, de 80 quilates y procedente de Indonesia, estaba engarzado en una pulsera, informa la agencia, que no da más información sobre el historial o el origen de la piedra, si bien apunta que es la gema de mayor valor nunca decomisada en Turquía.

La cadena CNNTürk estima el valor del diamante en unos 3 millones de dólares, aunque piedras de este peso, extremadamente raras, se han vendido ya por sumas varias veces superiores.

El valor de un diamante varía enormemente no solo por el peso, sino también por su grado de pureza, su color y el acabado.

El Gran Bazar, un complejo histórico de edificios, creado en el siglo XV como «zona franca» para mercaderes foráneos, alberga hasta hoy empresas familiares de oro y orfebrería de larga tradición y con un enorme volumen de negocios. EFE

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