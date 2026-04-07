Dejan en libertad a exministro de Hacienda colombiano que estaba detenido por corrupción

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Bogotá, 7 abr (EFE).- El Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad este martes por vencimiento de términos al exministro de Hacienda colombiano Ricardo Bonilla, quien había sido enviado a detención preventiva por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La magistrada Isabel Álvarez Fernández aseguró en una audiencia que la Fiscalía no presentó el escrito de acusación contra el exministro durante el plazo permitido por la ley, que es de 120 días tras la imputación que se cumplió el pasado primero de abril.

«Incluso en el momento en el que la defensa elevó la solicitud (de que Bonilla fuera dejado en libertad), todavía ese escrito de acusación no se había presentado (…) En la situación que nos convoca, en efecto sí se cumple el presupuesto para ordenar la libertad por vencimiento de términos», expresó Álvarez.

Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión preventiva en diciembre pasado mientras avanzan las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

La Fiscalía los acusa de haber liderado una «organización criminal» que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos (unos 166 millones de dólares de hoy) para comprar apoyos legislativos mediante la asignación de contratos y proyectos.

La magistrada que ordenó su detención señaló en diciembre que pese a que los exministros ya no ocupan cargos públicos, persisten los riesgos para el proceso penal, al considerar que las conductas investigadas se apoyaban en redes políticas y administrativas que operaban a través de terceros.

El caso de la UNGRD, revelado en 2024, es considerado el mayor escándalo de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro y ya ha derivado en la detención de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, así como en condenas contra exdirectivos del organismo y otros funcionarios. EFE

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