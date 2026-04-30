Del Mediterráneo a Bangkok: el talento culinario español se consolida en Tailandia

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Uxía Pérez

Bangkok, 30 abr (EFE).- Bangkok se ha consolidado en los últimos años como uno de los escenarios más dinámicos para la proyección internacional de la gastronomía española, con más de 40 restaurantes en funcionamiento que llevan los sabores mediterráneos a la frenética capital tailandesa.

Actualmente, Tailandia cuenta con más de 60 establecimientos españoles, muchos de ellos inaugurados recientemente y la inmensa mayoría en la capital, lo que sitúa al país entre los principales referentes de su gastronomía en Asia, con un mercado en expansión cada vez más atractivo, según los datos de la Embajada de España en Tailandia.

«La explosión de la cocina española se ha producido en los últimos cuatro años», indicó a EFE el veterano chef del restaurante Willy Spanish Kitchen, Willy Trullàs, que ha constatado esa tendencia gracias a su larga trayectoria en la región.

«Llevo viniendo a Tailandia desde hace 24 años y, en esa época, la gastronomía occidental se limitaba a hamburguesas y pollo frito, más de estilo yanqui, pero se ha ido sofisticando», explicó.

El martes, la Cámara de Comercio Hispano-Tailandesa premió la trayectoria de Trullàs como Embajador Gastronómico en la primera edición de los Spanish Gastronomic Awards (Premios Gastronómicos Españoles), donde se destacó su papel en la promoción y representación de la gastronomía y la cultura españolas.

En el evento se destacó cómo chefs, productos y restaurantes españoles se están asentando en la escena gastronómica tailandesa, hasta situar al país en el quinto puesto mundial por número de establecimientos de esta cocina.

Un dato que se vuelve mucho más llamativo en la capital, famosa por su inmensa oferta culinaria, que cuenta con miles de opciones gastronómicas que van desde puestos de comida callejera hasta restaurantes de alta cocina provenientes de todos los rincones del mundo.

Vínculos culinarios

La afinidad entre la cultura gastronómica española y la tailandesa también se percibe en los hábitos cotidianos y en la forma de relacionarse con la comida en el día a día.

«El cliente tailandés es muy parecido al español. Come a horas intempestivas y en cualquier momento del día. La comida siempre está presente a cualquier hora en Tailandia, igual que en España», explicó el chef Riki del restaurante La Feria, distinguido con el galardón Nuevo Proyecto.

Más allá del reconocimiento internacional, la presencia en el evento de la estrella Michelin Manuel Alonso sirvió para evidenciar cómo el contacto con otras culturas gastronómicas, especialmente la tailandesa, está redefiniendo la mirada de muchos cocineros españoles.

«Me gusta mucho venir a Tailandia porque aquí se juega mucho con la cocina. Es una montaña rusa porque tienes el picante, el ácido, el salado, el dulce… Esos sabores que explotan en tu boca y ciertos productos y técnicas que no hubiera ejecutado nunca si no hubiese hecho estos viajes», explicó a EFE el valenciano.

Los chefs destacaron la importancia de respetar la tradición y adaptarla al paladar local, clave para impulsar la cocina española en Asia. «Intento entender cómo comen los tailandeses y adaptar mi cocina. En España hay comidas algo picantes como las gambas al ajillo o el mojo picón. Pero, como aquí gusta mucho, acentúo esos puntos para la clientela local», ejemplifica Willy.

Esta adaptación forma parte de una evolución de las escenas gastronómicas más dinámicas del mundo. Tanto Tailandia como España figuran entre los países con mayor presencia en la reconocida lista The World’s 50 Best Restaurants, junto a países como Italia, Perú o Japón.

En este contexto, el auge gastronómico también se entrelaza con el turismo, principal motor económico del país asiático, que encuentra en la diversidad culinaria uno de sus grandes atractivos. EFE

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