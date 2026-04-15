Delcy Rodríguez apuesta por una relación «a largo plazo» entre Venezuela y Estados Unidos

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Caracas, 15 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien cumple cien días en el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que apuesta por una relación «a largo plazo» con Estados Unidos y por la consolidación de una «agenda conjunta para el desarrollo compartido».

En un vídeo que compartió en Telegram, Rodríguez expresó la «plena disposición» de su equipo a «consolidar y construir bases sólidas de una agenda energética a largo plazo» con EE.UU., país con el que Venezuela reanudó relaciones diplomáticas el pasado marzo tras siete años rotas.

«Estamos trabajando muy duro en cambios que permitan atraer inversión, que permitan también construir una agenda de cooperación energética con los Estados Unidos. Retomar ese camino es importante para ambos países», expresó la líder chavista, quien insiste en el cese de las sanciones para, agregó, permitir que «todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente».

Rodríguez sostuvo el martes la que calificó como una productiva reunión de trabajo con una delegación del Departamento de Energía estadounidense encabezada por el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica, Kyle Haustveit.

También confirmó que su Gobierno ha mantenido encuentros con representantes de empresas como ConocoPhillips y ExxonMobil, entre otros «grupos», más de dos meses después de la reforma de la Ley de Hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera.

La mandataria no hizo mención a la medida tomada el martes por el Gobierno estadounidense sobre el levantamiento de las sanciones impuestas al sistema de banca pública, incluyendo al Banco Central de Venezuela.

La medida, anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50 % o más.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió a su vez una licencia que permite las «transacciones comerciales» con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington. EFE

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