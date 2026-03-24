Delcy Rodríguez augura que el Parlamento aprobará esta semana la nueva ley de minas

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Caracas, 24 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, auguró este martes que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobará esta semana la nueva ley de minas, que se encuentra en la fase de segunda discusión y que podría abrir la inversión privada y extranjera.

En una reunión con inversionistas, transmitida por el canal estatal VTV, Rodríguez indicó que esta ley permitirá el avance en cuanto a «estándares y protocolos internacionales» de inversión, en modelos de negocio de minería y también incluye una flexibilización fiscal.

La presidenta encargada aseguró que es un «buen momento» para invertir en Venezuela y prometió a los inversionistas garantías y seguridad jurídica y política, así como «estabilidad y tranquilidad» para que sus inversiones «puedan desarrollarse ampliamente».

La semana pasada, el Parlamento aplazó la segunda discusión necesaria para la aprobación del proyecto de la ley de minas. Está previsto que los diputados continúen la discusión hoy.

De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013-, a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.

El pasado 9 de marzo, el Legislativo aprobó en primera discusión el proyecto de ley, días después de la visita del secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada.

Burgum aseguró entonces que empresas estadounidenses relacionadas con minería están «deseosas» de operar en Venezuela.

Tras su visita, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ese momento estaba sujeto a sanciones. EFE

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