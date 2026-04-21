Delcy Rodríguez dice que le pidió acceso a los fondos de Venezuela a la directora del FMI

3 minutos

Caracas, 21 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que sostuvo una conversación con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a quien le pidió acceso a unos 5.000 millones de dólares que tiene el país suramericano en Derechos Especiales de Giro (DEG) de esta institución.

«Hoy hablé con la directa general del FMI, la doctora Kristalina Georgieva, y justamente le hablé de la necesidad de que venezuela acceda a su derechos especiales de giro. Son 5.000 millones de dólares que tenemos en el Fondo Monetario Internacional para que podamos recuperar infraestructura vital, electricidad, agua», dijo la mandataria durante un acto con sectores sociales y políticos en el estado Falcón (oeste).

En el evento, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez aseguró que su Gobierno encargado tiene «proyectos muy claros» para usar estos recursos y lograr, entre otras cosas, «estabilidad macroeconómica», «estabilidad» de la moneda y «recuperar el ingreso de los trabajadores».

Sin embargo, no dio detalles sobre los proyectos o medidas previstas para lograr esos objetivos.

«Le expliqué: Venezuela sabe qué hacer, responsablemente, con sus recursos bloqueados, no solamente en el Fondo Monetario. Tenemos recursos bloqueados en otros países, (como) el oro en el Reino Unido», agregó.

Su petición llega, luego de que el FMI confirmara a EFE el viernes que Venezuela ahora tendrá, tras su regreso a la institución, acceso a sus Derechos Especiales de Giro y sus tenencias que «ascienden a aproximadamente 4.900 millones de dólares».

En un mensaje publicado el domingo, con ocasión de los primeros cien días de su Gobierno encargado, Rodríguez celebró que Venezuela haya «vuelto al escenario internacional» y recuperara su representación en el FMI, lo que, dijo, abriría acceso a «recursos para salud, servicios básicos, producción nacional estratégica y estabilización de las reservas internacionales».

El pasado viernes, la mandataria encargada aseguró que no tiene previsto un programa de endeudamiento con el FMI; luego de que la directora del organismo afirmara que actuarán «con gran celeridad» para dar acceso a Venezuela a instrumentos de financiación.

Georgieva señaló entonces que entre los retos principales está que el país vuelva a compartir datos macroeconómicos fiables, y consideró que la prioridad es el apoyo para el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de las instituciones.

Por su parte, Nigel Clark, director del departamento para las Américas del FMI, aseguró que el organismo ya cuenta «desde hace algún tiempo» con un equipo asignado a Venezuela. EFE

ls/bam/sbb

(video)