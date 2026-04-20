Delcy Rodríguez dice que quiere unir a todos los venezolanos contra las sanciones

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Caracas, 20 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este lunes no descansar hasta que cada venezolano se sume a una peregrinación nacional para exigir el fin de las sanciones contra el país.

«No voy a descansar hasta que cada venezolano, cada venezolana, se sume a la peregrinación (…). Todos en unión nacional en un solo clamor, en un solo canto que es el fin de las sanciones para nuestra patria», dijo Rodríguez durante una visita en una escuela de Caracas.

En una transmisión del canal estatal VTV, la mandataria aseguró que el pasado domingo, en el primer día de la peregrinación, la gente se «volcó a las calles en oración, en canto, en conversación» en un momento en el que, añadió, Venezuela «dialoga por un fin común», que es el cese de las sanciones.

«Estamos ahorita en un proceso de peregrinación por todo el país, una peregrinación para alcanzar una Venezuela libre de sanciones», concluyó la mandataria encargada, quien ocupa el cargo desde el pasado 5 de enero, dos días después de que Estados Unidos capturara en Caracas y depusiera del poder a Nicolás Maduro.

La peregrinación fue convocada por la presidenta encargada de Venezuela para exigir el fin de las sanciones y comenzó el pasado domingo en estados fronterizos con Colombia, donde se movilizaron autoridades del Gobierno y activistas del chavismo.

Esta actividad tiene tres rutas y se extenderá hasta el próximo 1 de mayo, cuando la mandataria tiene previsto anunciar un aumento «responsable» del salario mínimo mensual, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial de hoy.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE), que impuso sanciones en noviembre de 2017, Canadá (2017), Suiza (2018) y Reino Unido —que adoptó su propio régimen de sanciones tras concretar su salida de la UE en 2020— han sido los principales impulsores de medidas económicas y financieras contra el aparato estatal venezolano y altos cargos del chavismo en los últimos años.

Las sanciones han restringido la principal fuente de divisas, el crudo, y mantuvieron a Venezuela aislada del sistema financiero internacional, afectando el comercio, las inversiones y la capacidad de pago del Estado. EFE

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