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Delcy Rodríguez dice que Venezuela «muy pronto» izará su bandera en la embajada en EE.UU.

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Caracas, 14 mar (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que «muy pronto» el país izará su bandera en la embajada en Estados Unidos, como lo hizo este sábado la legación de la nación norteamericana en Caracas por primera vez en siete años, algo que celebró la líder chavista.

«Muy pronto estaremos izando la bandera de nuestro tricolor, de Venezuela, en los Estados Unidos, en nuestra embajada», dijo Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal VTV. EFE

csm/cpy

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