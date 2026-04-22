Demócratas aprueban nuevo mapa electoral en Virginia para recortar la ventaja republicana

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Washington, 21 abr (EFE).- El Partido Demócrata logró este martes la aprobación de un nuevo mapa de distritos electorales en el estado de Virginia de cara a las elecciones intermedias de noviembre, con el propósito de emparejar la batalla contra los republicanos para asegurar nuevos escaños.

Con el 80 % de los votos escrutados, el 50,3 % de la población de Virginia dijo sí al referéndum, contra el 49,7 % que rechazó la redistribución del mapa electoral, que podría asegurar hasta cuatro escaños en la Cámara de Representantes para los demócratas.

Tras la victoria, la gobernadora demócrata, Abigail Spanberger, aplaudió el resultado en un comunicado, pero recalcó que se trataba de una «medida temporal para contrarrestar la presión del presidente Trump» sobre otros estados, como Texas y Carolina del Norte, para que también modificaron su mapa electoral a favor republicano.

Varios representantes demócratas se pronunciaron calificando la votación como «un mensaje contundente» de la población para «no permitir que los republicanos manipules las elecciones de 2026», según dijo la congresista Suzan DelBene, del estado de Washington.

Antes de la votación, los republicanos marchaban con una ventaja de hasta nueve distritos con tendencia republicana y seis nuevos distritos con tendencia demócrata, lo que daba a los republicanos una ventaja de dos a tres escaños.

Debido a la derrota, los republicanos de Virginia aseguraron que impugnarán los resultados por la vía judicial para intentar que la redistribución no sea aplicada por considerarla «inconstitucional».

En 2025, Texas fue el primer estado que cambió su mapa electoral en favor de los republicanos por medio de una votación en la cámara estatal para debilitar los distritos de Houston y Dallas, que anteriormente votaron en favor demócrata.

En Carolina del Norte, la legislatura republicana también rediseñó el mapa en busca de recuperar escaños para las elecciones intermedias de este año, misma situación que se repitió en Misuri.

El estado de Florida también se encuentra considerando una redistribución de distritos convocada por el gobernador republicano Ron DeSantis.

La victoria demócrata en Virginia, se suma a la redistribución que lograron en noviembre pasado en California para obtener un mapa electoral a su favor que se mantendrá vigente hasta 2030. EFE

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