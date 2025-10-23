Demanda de chips para IA eleva producción industrial de Taiwán el 16 % en tercer trimestre

2 minutos

Taipéi, 23 oct (EFE).- La producción industrial de Taiwán creció un 15,9 % interanual a lo largo del tercer trimestre de 2025 gracias a la demanda sostenida de chips avanzados para inteligencia artificial (IA) y otros componentes electrónicos, según datos divulgados este jueves por el Ministerio de Asuntos Económicos de la isla.

Las cifras revelan asimismo un alza del 15,48 % interanual solo en septiembre, lo que marca el decimonoveno mes consecutivo de subidas, aunque en la comparación con el mes anterior el resultado es negativo (-1,05 %).

El crecimiento anotado en el noveno mes del año superó los pronósticos del portal especializado Trading Economics, que vaticinaba que la producción industrial taiwanesa aumentaría en torno al 12,8 % interanual en septiembre.

Entre julio y septiembre de 2025, el sector de partes y componentes electrónicos creció un 28,5 % interanual, mientras que el de circuitos integrados registró una expansión del 32,5 %.

Por su parte, el índice de producción manufacturero experimentó un crecimiento del 17,2 % en el tercer trimestre respecto al mismo período del año anterior y del 16,9 % interanual en el mes de septiembre.

En 2024, la producción industrial de Taiwán se expandió un 11,77 %, rompiendo una racha de dos años consecutivos en negativo gracias a la creciente demanda global de chips avanzados para aplicaciones de IA y computación de alto rendimiento.

Sin embargo, la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, podría tener un profundo impacto en la economía de la isla, que depende en gran medida de la exportación de productos electrónicos, especialmente de semiconductores. EFE

