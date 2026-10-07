¿Por qué el Parlamento suizo no puede destituir al Gobierno?
¿Sabías que en Suiza el Parlamento no puede destituir al Gobierno mediante una moción de censura durante la legislatura? A diferencia de otras democracias, donde el Parlamento puede retirar su confianza al Gobierno y provocar su sustitución, en Suiza los siete miembros del Consejo Federal tienen un mandato de cuatro años y sólo entonces el Parlamento vuelve a decidir si los reelige.
Entonces, ¿quién controla al Gobierno suizo? La respuesta está en un sistema que reparte el poder entre el Parlamento, las mayorías cambiantes, la democracia directa y la posibilidad de no reelegir a las y los miembros del Ejecutivo helvético.
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