¿Por qué el Parlamento suizo no puede destituir al Gobierno?

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

¿Sabías que en Suiza el Parlamento no puede destituir al Gobierno mediante una moción de censura durante la legislatura? A diferencia de otras democracias, donde el Parlamento puede retirar su confianza al Gobierno y provocar su sustitución, en Suiza los siete miembros del Consejo Federal tienen un mandato de cuatro años y sólo entonces el Parlamento vuelve a decidir si los reelige.

Entonces, ¿quién controla al Gobierno suizo? La respuesta está en un sistema que reparte el poder entre el Parlamento, las mayorías cambiantes, la democracia directa y la posibilidad de no reelegir a las y los miembros del Ejecutivo helvético.

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