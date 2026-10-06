EE. UU. no invita a la OSCE a observar las elecciones: estas son las razones

Un votante emite su voto el martes 23 de junio de 2026 en Nueva York, durante las elecciones primarias de Nueva York. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Estados Unidos ha descartado invitar a misiones de observación de la OSCE a las elecciones de mitad de mandato. Una decisión que recuerda a las adoptadas habitualmente por Rusia.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

5 minutos

SRF Otros idiomas: 2 English en What’s behind the US decision not to invite OSCE election observers leer más What’s behind the US decision not to invite OSCE election observers

Deutsch de USA laden keine Wahlbeobachter der OSZE ein – das steckt dahinter leer más USA laden keine Wahlbeobachter der OSZE ein – das steckt dahinter

Sin invitación: La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) no ha recibido hasta ahora una invitación de Estados Unidos para observar las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Es la primera vez que ocurre en 25 años. Desde 2002, la OSCE ha observado 12 elecciones federales en Estados Unidos, incluidas seis elecciones de mitad de mandato. Las del 3 de noviembre serán las primeras elecciones federales estadounidenses desde el inicio de la labor de observación de la OSCE en el país a las que la organización no ha sido invitada.

Contenido externo ODIHR and OSCE Parliamentary Assembly regret the absence of invitation to observe U.S. mid-term elections.



Read the full press release: https://t.co/TUgmTqfrnWEnlace externo pic.twitter.com/weYvizzZ6lEnlace externo — OSCE/ODIHR (@osce_odihr) September 23, 2026 Enlace externo

Las críticas: La OSCE considera «lamentable» la decisión, especialmente debido a su «larga colaboración con el país en materia de observación electoral», según señala en su página web. La misión habría proporcionado un análisis independiente y valioso de la evolución del marco jurídico y normativo, añade.

La decisión de Estados Unidos supone «un importante alejamiento de una práctica democrática consolidada», lamenta el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Pere Joan Pons.

Suiza también lamenta la decisión El ministro suizo de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, actual presidente de la OSCE, aún no se ha pronunciado sobre el caso. Sin embargo, se sabe que Suiza pidió previamente a las autoridades estadounidenses, en contactos bilaterales, que permitieran la observación electoral de la OSCE como de costumbre. En una primera reacción, Nicolas Bideau, responsable de comunicación de Cassis, expresó el pesar de la presidencia suiza de la OSCE por la decisión de Estados Unidos. «Apoyar las misiones de observación electoral es una prioridad de la presidencia suiza de la OSCE», escribió Bideau. Y añadió: «Sería lamentable que Estados Unidos no invitara a la OIDDH a observar las próximas elecciones». [La OIDDH es la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE.]

No es una sorpresa: Según Fredy Gsteiger, corresponsal diplomático de la televisión pública suiza SRF, la decisión de no invitar a la OSCE no resulta sorprendente. «Entre bastidores, Estados Unidos intentó durante meses convencer a la OSCE de que retirara su informe sobre las elecciones de 2020, en las que Joe Biden fue elegido presidente.

Donald Trump sigue afirmando que Biden no fue elegido. Sin embargo, la OSCE concluyó claramente que las elecciones se desarrollaron correctamente. Eso no encaja con Trump ni con las personas que lo apoyan», afirma Gsteiger.

Mostrar más

Mostrar más ¿Cuándo una democracia deja de ser democracia? Este contenido fue publicado en Más allá de Suiza, la democracia está bajo presión. Sin embargo, como su deterioro suele ser gradual, no siempre está claro cuándo se termina —o si relamente termina—. leer más ¿Cuándo una democracia deja de ser democracia?

Sin explicaciones: Por el momento, Estados Unidos no ha dado ninguna explicación sobre la decisión, ni desde Washington ni desde su embajada ante la OSCE en Viena. «En la página web de la embajada estadounidense se sigue leyendo que Estados Unidos mantiene su compromiso con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Además, tras muchas dudas, ha vuelto a acreditar a un embajador ante la OSCE», señala Gsteiger.

Estados Unidos lleva tiempo presionando financieramente a la OSCE, pero hasta ahora también había cooperado con la organización durante la presidencia de Trump.

El objetivo: Según Fredy Gsteiger, no es descabellado pensar que el Gobierno de Trump quiera aprovechar la exclusión de misiones de observación de la OSCE para tener vía libre y poder manipular el resultado electoral. «Si el Partido Republicano pierde, también podría afirmar que las elecciones no se desarrollaron correctamente», sostiene Gsteiger.

Según el corresponsal de SRF, eso sería mucho más difícil si la OSCE certificara que las elecciones fueron limpias. «La observación electoral de la OSCE se considera, por así decirlo, el «patrón oro». No en vano, la mayoría de los medios de comunicación se basan también en sus informes».

Amplia experiencia y reconocimiento La OSCE se define como una plataforma de diálogo entre Oriente y Occidente para abordar conflictos y defender la democracia y los derechos humanos. La organización cuenta, entre otras cosas, con una amplia experiencia en la observación de elecciones y zonas de conflicto. Las decisiones sobre las misiones de la OSCE requieren el consentimiento de sus 57 Estados miembros, entre ellos Estados Unidos y Alemania. Según Fredy Gsteiger, también podrían encargarse de la observación electoral otros organismos u organizaciones, como los propios partidos políticos, institutos universitarios u organizaciones no gubernamentales. «Pero nadie tiene tanta experiencia ni goza de tanto reconocimiento en este ámbito como la OSCE», afirma.

No son democracias: Hasta ahora, eran otros países los que no permitían la entrada de misiones de observación electoral de la OSCE. «Pero esos países no son democracias», afirma Gsteiger. Rusia excluyó por tercera vez a estas misiones de la OSCE antes y durante las elecciones a la Duma celebradas el pasado fin de semana.

Bielorrusia ha dado largas a la OSCE durante mucho tiempo y finalmente envió una invitación en el último momento. «Pero para la OSCE llegó demasiado tarde: no había tiempo suficiente para preparar profesionalmente la misión de observación y, sobre todo, para observar la campaña electoral», explica Gsteiger.

Artículo adaptado al español por Carla Wolff, revisado por Patricia Islas

Mostrar más Debate moderado por Benjamin von Wyl ¿Qué experiencias ha tenido en su país con los referéndums? ¿Ha participado alguna vez en un referéndum? ¡Cuéntenos su experiencia! Únase al debate 10 Me gusta Ver la discusión

Los preferidos del público Los más discutidos

Preferir Swissinfo en Google Ver más artículos de Swissinfo en los resultados de Google. Para saber más Cerrar

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI