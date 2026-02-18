Denuncian a activistas de Ecuador que lideraron votación contra extractivismo en Amazonía

Quito, 18 feb (EFE).- El colectivo ecologista Yasunidos, que promovió en Ecuador el histórico plebiscito donde los ecuatorianos votaron en 2023 mayoritariamente a favor de cesar la explotación petrolera del Bloque 43 en el amazónico Parque Nacional Yasuní, acudió a declarar este miércoles ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras ser denunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según detalló a EFE Pedro Bermeo, coordinador jurídico de Yasunidos, el CNE solicitó multas de hasta 35.000 dólares para los tres activistas denunciados, además de la pérdida de derechos políticos durante cuatro años para cada uno de ellos.

Bermeo explicó que el principal argumento de la denuncia es que Yasunidos, además de ser el promotor de la consulta popular del Yasuní en agosto de 2023, también participó activamente en la campaña.

El CNE, según los ambientalistas, basa parte de sus observaciones en la rendición de cuentas de la campaña.

Bermeo afirmó que dos de las seis observaciones presentadas se refieren a la contabilización de 39 centavos de dólar.

El colectivo explicó que el monto corresponde al recargo bancario por el pago de una patente municipal de 10,39 dólares, que fue registrado en la casilla de impuestos dentro del informe económico y el organismo electoral sostiene que ese valor debía constar en otra categoría contable de la matriz financiera.

Bermeo señaló que no existe una falta de fondos ni un gasto no justificado, sino que se utilizó otra «celda más arriba» del valor dentro del reporte.

«No es que hay un problema que pone en riesgo las elecciones ni nada por el estilo, como justamente se nos acusa con esta denuncia», declaró el coordinador jurídico.

Alejandra Santillana, también parte del colectivo, detalló que «Yasunidos presentó todos los informes contables» y que lo que ocurrió fue «una discrepancia contable, es decir, que bajo las normas de contabilidad del Ecuador, elaboramos un informe económico y esos 39 centavos de dólares están puestos en una casilla diferente en esa matriz contable».

Añadió que en la audiencia sostuvieron que las observaciones «son totalmente inmateriales, no modifican en absoluto el proceso electoral ni afectan al bien jurídico protegido, que es la libertad de sufragio».

El representante del colectivo afirmó además que la denuncia forma parte de un contexto más amplio.

Santillana insistió en que esta es una medida que busca «silenciar al colectivo Yasunidos. como ha sido la tónica del Gobierno con todas las organizaciones sociales que se oponen a su modelo y a su proyecto». EFE

