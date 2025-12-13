Denuncian intento de ingresar un móvil a celda de esposa de presunto narco uruguayo Marset

3 minutos

Asunción, 13 dic (EFE).- Militares paraguayos interceptaron este sábado un teléfono móvil que el hermano de Gianina García Troche, considerada la pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, al parecer intentó hacer llegar a la mujer, que cumple prisión preventiva en una cárcel militar en Asunción, informaron fuentes castrenses.

En un comunicado de prensa, el Comando de las Fuerzas Militares indicó que Federico García Troche ocultó un iPhone «de alta gama» dentro de un termo para preparar tereré, la infusión de hojas y yerba mate típica del país, que llevó la mañana de hoy a su hermana junto a otros alimentos.

Durante «el riguroso proceso de verificación del contenido» de la encomienda, los custodios militares hallaron el teléfono y levantaron un acta que elevaron a la jueza del caso, Rosarito Montanía, agregó la nota.

El presidente de la Corte de Justicia Militar, general de división aeronáutico Nicolás Narváez, dijo a EFE que Federico García Troche quedó libre puesto que el intento de ingreso de un teléfono en una prisión «no está tipificado» como delito en el código penal paraguayo.

No obstante, explicó que Montanía podría aplicar en los próximos días alguna sanción contra los hermanos García Troche, si encuentra que la acción constituye un «rompimiento» o violación a las condiciones específicas de prisión que impuso el tribunal.

La acusada cumple prisión preventiva en la cárcel militar Viñas Cué desde el 21 de mayo pasado, tras haber sido extraditada desde España, donde fue detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en julio de 2024. A comienzos de diciembre debió ser hospitalizada luego de que sufriera desmayos y convulsiones y retornó al centro de reclusión después de recibir el alta médica.

La imputación a García Troche es parte de la investigación emprendida en Paraguay tras el operativo ‘A Ultranza Py’, de 2022, que es considerado el más grande ejecutado hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.

La Fiscalía la acusa de presuntamente introducir «al sistema financiero paraguayo millonarios montos provenientes del tráfico de drogas, utilizando mecanismos sofisticados de ocultamiento de bienes y fondos».

El pasado 14 de octubre, García Troche negó en una audiencia judicial ser la esposa de Marset, pero sí la «madre de sus hijos».

A inicios de semana, Marset, por quien EE.UU. ofrece una recompensa de dos millones de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena, reveló en una entrevista con la radio local 780 AM y Mega TV que ofreció al Estado paraguayo entregarse a cambio de dejar «fuera de todo cargo» a García Troche, a quien relevó de culpas.

El Gobierno paraguayo respondió que no aceptará condiciones para una entrega de Marset, al tiempo que lo emplazó a presentarse ante la Justicia. EFE

rgc/lb/cda