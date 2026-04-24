Denuncian la detención de una líder campesina por ICE en el norte del estado de Nueva York

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Nueva York, 24 abr (EFE).- Grupos activistas en defensa de los inmigrantes denunciaron este viernes la detención de una líder campesina mexicana por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) en una cita rutinaria en la sede de la agencia en Búfalo (norte del estado de Nueva York).

Dolores Bustamante Romero, de 54 años, miembro de la Alianza Nacional de Campesinas y de Workers Center of Central NY, fue detenida en su cita con el ICE este miércoles y «fue desaparecida hacia centros de detención fuera del estado», indicó en un comunicado la Coalición Inmigrante de Nueva York.

Los grupos señalaron que la mujer asistía a sus citas con ICE después de que su solicitud de asilo fuera denegada por un «tecnicismo», tras quedar «atrapada en el sistema de inmigración legal mediante una parada de tráfico rutinaria en 2014 por parte policías estatales que la entregaron a la patrulla fronteriza».

La propia Bustamante dejó escrito un texto el martes en el que declaraba que pensaba asistir a su cita el día siguiente porque quería «hacer las cosas bien» pese a tener miedo, señalando que paga impuestos, contribuye a la economía y no ha cometido «ningún crimen» en EE.UU., donde lleva viviendo 30 años.

«Crucé la frontera con mi hija de 3 años en 2003, huyendo de mi marido abusivo. Temía que me matara y la Policía en México no ayudaba. Vine a EE.UU. y pedí asilo, que es legal. Llevo en tribunales más de 10 años intentando hacer las cosas bien», dijo la mujer, que es recolectora de manzanas.

La mujer, que tiene hijos y nietos en EE.UU., denunció que uno de sus hijos fue deportado a México, asesinado por los carteles, y no se investigó su muerte tras el hallazgo del cadáver en 2017, por lo que teme por su vida.

El medio InvestigativePost reportó la detención y cita a un portavoz de ICE, que dijo que Bustamante había agotado todas las vías para permanecer en el país, algo que sus abogados disputan, y que estaba sujeta a una orden de deportación desde 2018.

También indica que la mujer ha sido trasladada a un centro de detención en Ohio para el procesamiento de su deportación.

Los grupos activistas han convocado una manifestación que reclama «libertad para Dolores» el sábado en la First Unitarian Church de Rochester. EFE

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