Deportaciones de salvadoreños desde EEUU caen un 23,94 % durante primer semestre de 2025

2 minutos

San Salvador, 14 ago (EFE).- La cifra de salvadoreños deportados desde los Estados Unidos cayó un 23,94 % durante el primer semestre de 2025, frente al mismo lapso de 2024, de acuerdo con datos oficiales divulgados este jueves.

Las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indican que entre enero y junio del año en curso se registraron al menos 5.551 retornos desde Estados Unidos, frente a los 7.299 del mismo período de 2024, con una diferencia a la baja de 1.748 registros.

Las repatriaciones de salvadoreños en general registran una caída del 21,58 % durante el primer semestre de 2025, totalizando 6.050 en comparación con las 7.715 de 2024, lo que representa 1.665 menos.

En el caso de México, las deportaciones de salvadoreños crecieron un 30,96 % con 109 registros más, pasando de 352 en 2024 a 461 en 2025.

Los retornos desde otros países, que no son precisados en los datos, disminuyeron un 40,62 %. En 2024 fueron 64 los salvadoreños deportados y en 2025 llegaron a 38, con 26 registros menos.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en todo 2024 sumaron 14.195 deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos, mientras que en 2023 fueron 13.357.

Cada año, más de 500.000 personas procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

El número de aprehensiones en Estados Unidos y México de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos -ciudadanos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica- alcanzó los 39.292 en los primeros cinco meses de 2025, un 86,5 % menos que en el mismo lapso de 2024, según datos oficiales. EFE

hs/sa/fa/jrh