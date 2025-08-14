The Swiss voice in the world since 1935

Deportaciones de salvadoreños desde EEUU caen un 23,94 % durante primer semestre de 2025

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Salvador, 14 ago (EFE).- La cifra de salvadoreños deportados desde los Estados Unidos cayó un 23,94 % durante el primer semestre de 2025, frente al mismo lapso de 2024, de acuerdo con datos oficiales divulgados este jueves.

Las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indican que entre enero y junio del año en curso se registraron al menos 5.551 retornos desde Estados Unidos, frente a los 7.299 del mismo período de 2024, con una diferencia a la baja de 1.748 registros.

Las repatriaciones de salvadoreños en general registran una caída del 21,58 % durante el primer semestre de 2025, totalizando 6.050 en comparación con las 7.715 de 2024, lo que representa 1.665 menos.

En el caso de México, las deportaciones de salvadoreños crecieron un 30,96 % con 109 registros más, pasando de 352 en 2024 a 461 en 2025.

Los retornos desde otros países, que no son precisados en los datos, disminuyeron un 40,62 %. En 2024 fueron 64 los salvadoreños deportados y en 2025 llegaron a 38, con 26 registros menos.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en todo 2024 sumaron 14.195 deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos, mientras que en 2023 fueron 13.357.

Cada año, más de 500.000 personas procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

El número de aprehensiones en Estados Unidos y México de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos -ciudadanos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica- alcanzó los 39.292 en los primeros cinco meses de 2025, un 86,5 % menos que en el mismo lapso de 2024, según datos oficiales. EFE

hs/sa/fa/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
1 Me gusta
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR