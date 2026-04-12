Deportivo Maldonado agudiza la crisis de Nacional y se acerca a la cima

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Montevideo, 11 abr (EFE).- Deportivo Maldonado se impuso por 4-2 al Nacional para sumar su segundo triunfo en fila y colocarse a dos puntos del líder al tiempo que agudizó la crisis del Nacional que con este revés cayó por segunda fecha consecutiva en el Torneo Apertura del fútbol uruguayo.

La ofensiva del conjunto visitante estuvo encabezada por Santiago Ramírez, Cristian Tabó, Guillermo López y Maximiliano Noble quienes se encargaron de frustrar las aspiraciones del equipo tricolor que no supo aprovechar el doblete anotado por Nicolás López.

Con este triunfo el Deportivo Maldonado se ubica en la tercera casilla con 22 puntos, igual que Peñarol que está en el segundo peldaño y detrás del Racing que lidera la tabla con 23 unidades.

Racing jugará este domingo con Wanderers y Peñarol lo hará el lunes ante Liverpool.

Nacional, ya sin aspiraciones en este Apertura, se ubica en la séptima posición con cinco victorias, un empate y cinco derrotas. EFE

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