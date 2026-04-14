Desapariciones en Sudán aumentan un 40% después de 3 años de guerra, denuncia la Cruz Roja

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El Cairo, 14 abr (EFE).- En Sudán hay al menos 11.000 casos de personas desaparecidas, un 40 % más que el año pasado, denunció este martes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un nuevo informe publicado con motivo del tercer aniversario del inicio de la guerra en el país africano que se cumple el miércoles.

Desde la organización humanitaria denunciaron que parte de estas desapariciones vienen dadas por las cambiantes líneas del frente que el Ejército y los paramilitares rebeldes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) dibujan a lo largo y ancho de Sudán.

Además el informe señala que los movimientos bélicos en Sudán han desplazado a más de once millones de personas, «algunas de ellas varias veces», y entre esos desplazados, unos cuatro millones huyeron a naciones vecinas.

Estos desplazamientos han hecho que «innumerables familias hayan perdido contacto con sus seres queridos», indicó el CICR, que, a pesar de todo destaca que durante el año 2025 hubo familias que sí consiguieron restablecer sus comunicaciones con las «más de 560.000 llamadas telefónicas facilitadas por el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Sudán, así como en Egipto, Sudán del Sur y Chad».

La organización defendió que «el restablecimiento del contacto entre familiares es un pilar fundamental» de su respuesta a «una de las emergencias humanitarias más graves del mundo», provocada por un conflicto armado que «ha sido testigo del fracaso generalizado en el cumplimiento de las leyes de la guerra».

Ataques a infraestructuras

Añadido al aumento de los desaparecidos, el CICR afirmó que «entre el 70 % y el 80 % de la infraestructura de salud en las zonas de Sudán afectadas por conflictos armados no está operativa o atraviesa una insuficiencia crítica de recursos», tres años después del inicio de la guerra.

La generalización de los ataques contra la infraestructura civil del país es uno de los principales motivos del recrudecimiento de las condiciones para la población sudanesa no combatiente.

Además, la organización advirtió que «cerca del 70 % de la población depende de la agricultura y la ganadería, actividades que se han visto gravemente alteradas».

Esta situación «debilita» la capacidad de las personas y del país de rehacerse tras el conflicto.

Prosigue la violencia sexual

La violencia sexual también sigue constituyendo «una de las consecuencias más devastadoras y menos visibilizadas del conflicto armado», aseguró el CICR.

El informe recordó que «la estigmatización y el temor al rechazo» dentro de sus propias comunidades aleja a muchas víctimas de denunciar, «lo que oculta la verdadera magnitud del problema y prolonga el sufrimiento de las personas supervivientes». EFE

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