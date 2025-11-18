Desarticulan en Panamá una red que estafó casi 800.000 dólares a una entidad bancaria

Ciudad De Panamá, 18 nov (EFE).- Las autoridades de Panamá informaron este martes de la detención de cinco personas, entre ellas supuestamente un reconocido creador de contenido en el país, por el presunto fraude de casi 800.000 dólares a una entidad bancaria mediante tasamientos falsos para obtener hipotecas.

«En la provincia de Panamá, desarticulamos un grupo delictivo dedicado al delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros y blanqueo de capitales, en perjuicio de un banco de la localidad. Hay 5 aprehendidos», informó la Policía en X.

Así, se desarticuló «un grupo de personas que se estaban dedicando al fraude financiero en perjuicio de una entidad bancaria, que causó un perjuicio de 786,171,98 (dólares)», señala la Fiscalía panameña en un comunicado en el que se detalla que la ‘Operación Fraude Total’ se llevó a cabo en coordinación con la Policía.

Inicialmente, la Fiscalía se refirió a la Caja de Ahorros como esa «entidad bancaria» – y así está recogido en la prensa local- pero en una versión digital posterior de la nota ya no aparece.

Dicha operación se desarrolló en la Ciudad de Panamá y en el populoso barrio de San Miguelito -en la periferia- «donde se ubicaron indicios relacionados con la investigación», en base a la información oficial de la Fiscalía.

Los cinco detenidos son investigados por los delitos de financiero y blanqueo de capitales toda vez que, de acuerdo con las pesquisas, se «presentaron ante la entidad bancaria informes de avalúos falsificados para obtener préstamo hipotecario por el monto antes descrito».

Entre los aprehendidos, según la nota de la Fiscalía, hay un «influencer» que se habría obtenido «un beneficio económico por más de 30.000» dólares. Los medios locales publicaron que supuestamente se trata del creador de contenido conocido como «Barto Flow», con unos 29.000 seguidores en Instagram y CEO del podscats «Flow de la Música». EFE

