Descubren en el sur de China una nueva especie de rana bautizada en honor al kung fu

Pekín, 12 nov (EFE).- Científicos chinos descubrieron en la urbe de Foshan, en la provincia meridional de Cantón, una nueva especie de rana a la que bautizaron Leptobrachella kungfu, en homenaje al kung fu y a la tradición marcial de esa localidad, conocida como la ‘Ciudad del Kung Fu’.

El hallazgo, realizado por investigadores del Instituto Politécnico de Ingeniería de Protección Ambiental de Cantón y de la Academia Provincial de Ciencias Ambientales, fue publicado este miércoles en la revista internacional ZooKeys.

Según el estudio, la especie fue identificada mediante análisis morfológicos y genéticos. Se trata de un anfibio de pequeño tamaño -los machos adultos miden entre 25 y 28 milímetros- con una línea negra detrás de los ojos, dedos parcialmente palmeados y una piel dorsal rugosa.

La Leptobrachella kungfu habita en zonas montañosas del área occidental de la Gran Bahía Cantón-Hong Kong-Macao, una región densamente urbanizada donde los investigadores subrayan la importancia de preservar “pequeños enclaves naturales” que albergan especies únicas.

El nombre kung fu fue elegido en alusión a la tradición marcial de Foshan, ciudad reconocida por haber formado a maestros como Huang Feihong e Ip Man, referente este último de la escuela que influiría en Bruce Lee, a quien también instruyó.

Los autores también elaboraron una guía para la identificación de ranas del género Leptobrachella en Cantón, con el objetivo de apoyar futuras investigaciones y medidas de conservación. EFE

