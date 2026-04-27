Descubren una nueva especie de ‘escarabajo araña’ en reserva de la costa sur de Perú

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Lima, 27 abr (EFE).- Una nueva especie de ‘escarabajo araña’ fue descubierta en las lomas costeras de la Reserva Nacional San Fernando, en la región de Ica, en el sur de Perú, informó este lunes el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El organismo señaló en un comunicado que el hallazgo de la nueva especie de coleóptero, denominada trigonogenius jocelynae, fue publicado por la revista científica especializada ‘The Coleopterists Bulletin’.

El estudio fue realizado por los investigadores del Departamento de Biología de la Western Kentucky University (EE.UU.) T. Keith Philips y Jacob G. Bowen, junto con el investigador de la misma institución y de la universidad de Auckland (Nueva Zelanda) Kyle A. Whorrall.

Los expertos realizaron trabajo de campo desde 2019 y lograron colectar ejemplares en las lomas costeras, unos ecosistemas que dependen de la humedad de la neblina del océano Pacífico y conviven con zonas desérticas de la costa.

Al respecto, el Sernanp destacó que este es el primer registro en las lomas costeras de escarabajos del género Trigonogenius, unos pequeños coleópteros conocidos como ‘escarabajos araña’, caracterizados por «su aspecto globoso y hábitos asociados a ambientes áridos».

«La nueva especie se distingue por surcos longitudinales muy marcados en el pronoto y patrones definidos en los élitros, rasgos que la diferencian de otras especies del género registradas en el país», detalló.

El organismo resaltó que el descubrimiento se dio en la Reserva Nacional San Fernando, un área marino-costera «con características sumamente particulares, ya que en ella confluyen el desierto, las lomas y acantilados».

Al respecto, el presidente del Sernanp, José Carlos Nieto, sostuvo que esta reserva «se consolida como un espacio estratégico para la conservación de ecosistemas costeros, desérticos y de lomas».

«Este hallazgo científico demuestra la importancia de las áreas naturales protegidas como refugios de especies únicas y subraya la necesidad de continuar con inventarios biológicos y estudios científicos que permitan valorar y conservar la riqueza natural del Perú», concluyó. EFE

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