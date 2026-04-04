Desembarcan en la italiana Lampedusa 44 migrantes rescatados de una plataforma petrolífera

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Roma, 4 abr (EFE).- Los 44 migrantes rescatados por la ONG alemana Sea-Watch tras haber permanecido cinco días en una plataforma petrolífera en el Mediterráneo central desembarcaron este sábado en la isla italiana de Lampedusa (sur), según confirmó la organización.

El grupo, que incluye a mujeres y niños, había buscado refugio en la plataforma abandonada ‘Didon’ después de que su embarcación quedara a la deriva, según informó la ONG a través de su cuenta de X.

Los náufragos pasaron casi una semana con suministros «escasos» de agua y comida ante la «falta de respuesta» de las autoridades europeas a las llamadas de auxilio coordinadas inicialmente por el servicio Alarm Phone, denunció Sea-Watch, que acudió al lugar con su buque ‘Aurora’.

Tras el rescate, las autoridades italianas habían designado inicialmente Porto Empedocle, en Sicilia (sur), como puerto para el desembarco, pero la tripulación del ‘Aurora’ advirtió de que no disponía de combustible suficiente para alcanzar la costa siciliana.

Ante esta situación, la ONG urgió a Roma a permitir el desembarco en la isla de Lampedusa, el punto seguro más cercano, debido al estado de «agotamiento extremo» de los supervivientes tras pasar cinco días varados en alta mar.

Finalmente, Italia autorizó la entrada en el puerto lampedusano a primera hora de este sábado.

«Cuando los Estados europeos abandonan a las personas una vez más, es la sociedad civil la que las pone a salvo», señaló Sea-Watch tras completar la operación. EFE

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