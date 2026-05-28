Desestiman las imputaciones contra un exdirectivo de TV vinculado al FIFAgate

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Una jueza federal estadounidense puso fin el miércoles a las acciones judiciales contra un antiguo ejecutivo de televisión argentino por un caso de corrupción vinculado al escándalo del FIFAgate.

Durante una audiencia ante el tribunal del Distrito Este de Nueva York, la jueza Pamela Chen aceptó archivar el caso, de conformidad con la solicitud de la fiscalía, contra Hernán López, exdirector general de Fox International Channels.

López fue declarado culpable en 2023 de fraude y blanqueo de dinero en el marco de un caso de pago de sobornos a dirigentes de la FIFA y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Según la acusación, estos pagos tenían como objetivo obtener los derechos de retransmisión televisiva de la Copa Libertadores y partidos de selecciones americanas para competiciones internacionales.

Este miércoles, la jueza también archivó el caso de Full Play, una empresa de marketing deportivo argentina que también fue declarada culpable en 2023 de los mismos cargos, en tanto que persona jurídica.

Estas dos condenas fueron anuladas por cuestiones de procedimiento unos meses más tarde, para luego ser restablecidas en julio de 2025.

El pasado diciembre, sin embargo, en una carta dirigida a la Corte Suprema de Estados Unidos —a la que López había recurrido para que examinara su caso—, los fiscales federales de Nueva York consideraron que el abandono de las acciones penales era una cuestión de «interés de la justicia», sin más precisiones.

«Seis años después, un caso que nunca debería haber empezado termina por fin», celebró López, citado por el New York Times, a la salida de la audiencia.

Este caso formaba parte de una amplia serie de investigaciones iniciadas a partir de 2015 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la corrupción en el mundo del fútbol.

Bautizado como FIFAgate, el escándalo provocó la caída del poderoso presidente de la FIFA, Sepp Blatter.

El cese de las acciones contra López y Full Play se produce a dos semanas de la inauguración del Mundial de Norteamérica, del que Estados Unidos es el principal anfitrión, y en un contexto de indultos concedidos por el presidente Donald Trump a personas condenadas por corrupción.

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