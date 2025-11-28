Despega desde California el Falcon 9 con la misión europea del agua HydroGNSS

Redacción Ciencia, 28 nov (EFE).- El cohete Falcon 9 de SpaceX con misiones de varios clientes, entre ellas la europea HydroGNSS, despegó este miércoles desde la base de la fuerza espacial Vandenberg, en California (Estados Unidos), a las 18:44 GMT (10:44 hora local).

HydroGNSS es un proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA) compuesto por dos microsatélites gemelos que tienen como objetivo avanzar en la comprensión global de la disponibilidad del agua y de los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico de la Tierra.

Cuando la misión, que cuenta con participación española, esté operativa proporcionará mediciones de variables hidrológicas climáticas como la humedad, las zonas inundadas, el estado de congelación o la biomasa forestal.

Además de HydroGNSS, en el Falcon 9 vuelan misiones como la italiana Iride o la griega Iceye. Tras la separación de las etapas, la previsión es que el cohete aterrice en una plataforma en el Océano Pacífico. EFE

