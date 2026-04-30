Detenida en Venezuela una mujer como presunta asesina de su nuera en México

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Ciudad de México, 30 abr (EFE).- Una mujer ha sido detenida en Venezuela como presunta responsable del asesinato en México de su nuera, Carolina Flores, una joven de 27 años exreina de la belleza de Baja California, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en un comunicado.

La mujer, identificada como Erika MAría «N», fue arrestada mediante la colaboración de las autoridades mexicanas y venezolanas, tras la emisión de una Notificación Roja de INTERPOL.

La Fiscalía precisó que la detenida permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México.

El feminicidio ocurrió el pasado 15 de abril en un domicilio de la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana, donde Carolina Flores fue hallada sin vida con heridas de arma de fuego en la cabeza, de acuerdo con reportes preliminares.

Desde el comienzo de la investigación, las autoridades capitalinas abrieron la carpeta bajo el protocolo de feminicidio y centraron las sospechas en la suegra de la víctima, identificada como Erika María “N”, luego de que el esposo de la joven la señalara como presunta autora material del crimen.

Carolina Flores, originaria del estado de Baja California, había sido coronada como Miss Teen Universe de la entidad en 2017. Su asesinato provocó indignación y movilizaciones para exigir justicia tanto en Ciudad de México como en Ensenada, su ciudad de origen.

La violencia feminicida continúa siendo una de las principales problemáticas de México, donde son asesinadas en promedio diez mujeres al día, según cifras oficiales y organizaciones civiles. EFE

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