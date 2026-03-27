Detenidas 18 personas por fraude de 32 millones de euros en IVA de alcohol en España

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Bruselas, 27 mar (EFE).- Hasta 18 personas han sido detenidas en España, a petición de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid, por pertenecer presuntamente a una red delictiva que defraudó 32,8 millones de euros en concepto de IVA de bebidas alcohólicas importadas de varios Estados miembros de la Unión Europea.

La investigación se centró en la supuesta utilización de sociedades pantalla radicadas en Bélgica, Portugal y España, que empleaba facturas falsas para eludir el pago de impuestos vinculados a la importación y venta de bebidas alcohólicas en el mercado español, anunció en un comunicado este viernes la EPPO, encargada de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE. EFE

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