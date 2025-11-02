Detenido en Berlín un hombre sospechoso de planear atentados terroristas

(Actualiza con declaraciones del ministro del Interior y detalles sobre el detenido)

Berlín, 2 nov (EFE).- Un hombre fue detenido este domingo en Berlín bajo la sospecha de que planeaba cometer atentados terroristas con artefactos explosivos, para cuya fabricación había adquirido componentes que fueron hallados en su domicilio.

Un portavoz de la fiscalía general de Berlín, Michael Petzold, confirmó a EFE la noticia que había sido adelantada por el tabloide Bild y explicó que el sospechoso es un ciudadano sirio de 22 años.

El portavoz explicó que por el momento la fiscalía no podía proporcionar informaciones sobre cuáles eran los posibles objetivos de los ataques planeados por el detenido.

«La detención en Berlín demuestra una vez más, que la situación de amenaza en Alemania por el terrorismo es abstracta, pero elevada», declaró el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, en un breve comunicado.

«Las actividades del sirio, que estaba en Alemania desde 2023, las cuales apuntan a preparativos para un atentado, fueron identificadas a tiempo. Agradezco a nuestras fuerzas de seguridad su vigilancia y su precisa intervención», agregó.

Según fuentes de los servicios de seguridad citadas Bild, se sospecha de que el detenido estaba preparando un atentado suicida en Berlín con los componentes que había adquirido por internet.

El hombre, que contaba con un permiso de residencia por razones humanitarias (la conocida como protección subsidiaria), solía compartir en sus redes sociales propaganda del grupo yihadista Estado Islámico (EI), siempre de acuerdo con dicho medio.

Fue detenido en el barrio de Neukölln de la capital alemana, donde estaba empadronado en tres viviendas distintas, en un operación en la que participaron, entre otros, agentes de las fuerzas especiales (SEK) de la policía, ante la expectativa de que el individuo pudiese ser peligroso.

Para este domingo estaba prevista su comparecencia ante el juez de instrucción, que decidirá sobre su ingreso en prisión preventiva.EFE

