Detenido un marroquí en Grecia tras la colisión marítima que dejó 15 migrantes muertos

Un marroquí de 31 años fue detenido en la isla griega de Quíos tras una colisión entre una embarcación de migrantes y un barco de los guardacostas que causó 15 muertos, anunció el jueves la policía portuaria griega.

El hombre fue señalado por los supervivientes afganos como un presunto traficante, según la misma fuente.

Este jueves será presentado ante un juez de instrucción por «facilitación de entrada ilegal en territorio griego», «resistencia a la autoridad» y «provocación de naufragio».

Actualmente permanece hospitalizado, según la cadena pública ERT.

La colisión entre un patrullero de los guardacostas griegos y una embarcación de migrantes que buscaban asilo en la Unión Europea se produjo el martes por la noche frente a la isla de Quíos, a poca distancia de las costas turcas.

Quince personas murieron en el accidente y más de 20 resultaron heridas.

Según el ministro de Migraciones, Thanos Plevris, «los guardacostas localizaron la embarcación de migrantes y le ordenaron detenerse, pero los traficantes maniobraron para escapar y chocaron contra el patrullero» de la policía portuaria.

Las operaciones de búsqueda para localizar posibles supervivientes, con cinco patrulleros y un helicóptero, continuaron el miércoles y la mañana del jueves, según ERT, pero sin resultados.

El número total de migrantes que se encontraban a bordo en el momento de la colisión sigue siendo desconocido.

Grecia ha sido acusada en los últimos años por oenegés y medios de comunicación de practicar devoluciones ilegales hacia Turquía.

En esta zona la travesía entre las costas turcas y las islas griegas del mar Egeo ha provocado frecuentes naufragios.

