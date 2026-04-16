Detenido un soldado de la defensa territorial polaca por presunto espionaje para Rusia

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Cracovia (Polonia), 16 abr (EFE).- Las autoridades polacas informaron este jueves de la detención de un soldado de la 12.ª Brigada de Defensa Territorial de Polonia, identificado como Jarosław K., acusado de «colaborar con servicios de inteligencia extranjeros» y de ofrecerse para espiar para Rusia.

Según un comunicado de las Fuerzas Territoriales (WOT), la detención se produjo el 30 de marzo en Poznań (oeste) por agentes de la Agencia de Seguridad Interna, tras una investigación iniciada por el Servicio de Contrainteligencia Militar.

Según declaró a la agencia polaca PAP el portavoz de la Fiscalía de Distrito de Poznań, el fiscal Łukasz Wawrzyniak, el sospechoso se enfrenta a cargos bajo el artículo 130 del Código Penal por «participar en actividades de inteligencia extranjera contra Polonia entre julio de 2023 y abril de 2024».

Tras la detención, el militar fue dado de baja de forma inmediata del servicio activo por orden de su comando.

A pesar de la gravedad de los hechos, el tribunal de Poznań ha denegado la prisión preventiva que solicitaba la acusación.

Según explicó el portavoz judicial, Aleksander Brzozowski, al diario polaco Gazeta Wyborcza, si bien hay una «alta probabilidad» de que el detenido estuviera dispuesto a espiar o recolectar información, las pruebas actuales no permiten concluir con certeza que actuara ya para la inteligencia rusa.

La fiscalía ha apelado esta decisión.

Jarosław K. se unió a las fuerzas territoriales polacas el 8 de marzo de 2024, por lo que los cargos cubren sólo un mes de su vida militar.

El mayor Rafał Rylich, portavoz interino de las Fuerzas de Defensa Territorial (WOT), informó en un comunicado publicado en la red social X que el detenido contaba con una «autorización básica para acceder a información clasificada».

Sin embargo, aclaró que el sospechoso no participó en la protección de fronteras ni en operaciones críticas de seguridad nacional.

El diario Gazeta Wyborcza reveló además que, nueve días antes de su arresto, el hombre participó en una protesta de un movimiento prorruso.

Las Fuerzas Territoriales de Polonia (WOT) son el quinto componente de las Fuerzas Armadas polacas, y fueron creadas en 2017.

Están integradas por unos 27.000 reservistas voluntarios que apoyan al ejército regular en la protección de infraestructuras críticas, gestión de desastres y defensa ante amenazas híbridas. EFE

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