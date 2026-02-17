Detenidos cuatro sospechosos del crimen de un joven ultra que atiza la política francesa

2 minutos

París, 17 feb (EFE).- Cuatro sospechosos fueron detenidos este martes en Francia dentro de la investigación por el asesinato la semana pasada de un joven cercano a la extrema derecha, un crimen que agita desde entonces la política francesa, informó la televisión BFMTV.

Entre los arrestados, que están siendo interrogados por los investigadores, se encuentra el asistente parlamentario del controvertido diputado de la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) Raphaël Arnault, fundador del grupo Joven Guardia, disuelto por el Gobierno por sus posturas violentas.

Se trata de Jacques-Élie Favrot, cuyo acceso a la Asamblea Nacional fue prohibido por la presidencia de la cámara antes de que el partido suspendiera provisionalmente sus funciones a la espera de la investigación.

Además, la televisión asegura que hay otros tres detenidos, todos ellos veinteañeros.

Estas detenciones apuntan al movimiento de extrema izquierda como responsable del crimen, tal como vienen señalando en los últimos días varios miembros del Gobierno francés.

El joven Quentin, estudiante de matemáticas de 23 años, católico practicante y cercano a movimientos de ultraderechas, sufrió una paliza el pasado jueves, cuando había acudido a una concentración de protesta contra una conferencia de la eurodiputada LFI Rima Hassan en la facultad de ciencias políticas de Lyon, en el este del país.

Dos días más tarde falleció en el hospital al que fue trasladado y su muerte generó un gran revuelo en Francia, donde buena parte de la clase política apuntó a LFI de Jean-Luc Mélenchon, a quien acusaron de crear un clima de violencia que sirvió de caldo de cultivo al crimen.

Las imágenes de la violenta agresión, grabadas desde edificios colindantes, circularon por los medios de comunicación y las redes sociales y mostraban a un grupo de encapuchados linchar a un grupo de tres personas.

Dos de ellos logran escapar pero el cuerpo de Quentin permanece inerte junto a una farola tras recibir varias patadas, algunas de ellas en la cabeza.

El fiscal de Lyon, Thierry Dran, indicó este lunes que la autopsia indicada que el joven falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.

El diario regional Le Progrès publicó hoy que los investigadores habían logrado identificar a seis sospechosos, algunos de ellos fichados por pertenecer al grupo antifascista Joven Guardia, mientras que otros contaban con antecedentes penales. EFE

lmpg/cat/rcf