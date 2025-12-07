Detienen a doce integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación en el sur de México

Ciudad de México, 7 dic (EFE).- Agentes de seguridad detuvieron este domingo a doce integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chiapas, en el sur de México, y les aseguraron armamento, vehículos y equipo táctico.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la detención ocurrió en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a los sujetos, en un operativo encabezado por las Fiscalías estatal y General de la República (FGR), así como de las Secretarías de la Defensa, Marina y la Guardia Nacional.

En las acciones, los elementos de seguridad detuvieron a “12 personas que dijeron pertenecer al CJNG, asegurando armas largas y cortas, vehículos narcóticos y equipo táctico”, señaló García Harfuch.

El funcionario señaló que gracias a estas acciones se inhiben “generadores” de violencia, se desarticulan “células (facciones) criminales” y se fortalece la seguridad del Pueblo de Chiapas.

El CJNG está en la lista terrorista del Gobierno de Estados Unidos, al ser considerado, durante años, como uno de los más poderosos del mundo, junto al Cartel de Sinaloa.

Desde el 5 de febrero, cuando inició la ‘Operación Frontera Norte’ acordada con el presidente de Estados Unidos para frenar la “invasión” de migrantes y de drogas y así evitar la imposición de aranceles del 25 % a productos nacionales, México ha detenido a 9735 personas, y ha asegurado 7.258 armas de fuego. EFE

