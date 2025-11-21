Detienen a siete escoltas de un alcalde mexicano por posible complicidad en su asesinato

2 minutos

Ciudad de México, 21 nov (EFE).- La Fiscalía del estado de Michoacán (oeste) anunció este viernes la detención de siete escoltas por su «probable» participación en el asesinato del alcalde del municipio de Uruapan, el 1 de noviembre pasado durante un acto público por el Día de Muertos.

En una publicación en redes sociales, la Fiscalía estatal informó de que la detención de estos siete servidores públicos se da por la posible comisión de un delito de homicidio por omisión y todos serán trasladados al Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez y puestos a disposición del Juez de Control.

Según medios locales, los detenidos eran escoltas de Carlos Manzo que le brindaban seguridad personal.

En el operativo participaron miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la de Defensa y de la Guardia Nacional mexicana.

Estas detenciones se producen el mismo día en el que ingresó a prisión un presunto autor intelectual del crimen, identificado como Jorge Antonio ‘N’, alias El Licenciado, tras ser detenido el pasado miércoles, también en el estado de Michoacán.

El Licenciado fue conducido al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México (centro), acusado de ser uno de los autores intelectuales del homicidio de Manzo, asesinado a tiros en un crimen que ha generado una ola de indignación en el país.

Al anunciar la detención el miércoles, el titular de la SSPC de México, Omar García Harfuch, confirmó que el asesinato de Manzo está vinculado a un grupo delictivo de la zona relacionado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo a la Fiscalía estatal, las investigaciones apuntan a que participaron tres hombres: el que disparó y fue abatido en el lugar y otros dos que realizaron «labores de seguimiento y logística», quienes fueron hallados muertos el 10 de noviembre.

Los autores materiales del crimen fueron identificados como Víctor Manuel ‘N’, Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, respectivamente. EFE

