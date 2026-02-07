Detienen a un «participante clave» en el ataque contra el consulado de EEUU en Bengasi en 2012

Uno de los «participantes clave» del ataque en 2012 contra el consulado de Estados Unidos en la ciudad libia de Bengasi fue detenido, anunció el viernes la secretaria del Departamento de Justicia estadounidense, Pam Bondi.

La fiscal general dijo que el sospechoso, Zubayr al Bakoush, fue trasladado a Estados Unidos, donde será acusado de asesinato, entre otros delitos.

«El FBI ha arrestado a uno de los participantes clave detrás del ataque de Bengasi», explicó Bondi en una conferencia de prensa. «Bakoush ahora enfrentará la justicia estadounidense en suelo estadounidense».

El director del FBI, Kash Patel, no precisó dónde fue detenido Bakoush. Solo señaló que ocurrió «en el extranjero».

La cadena Fox News transmitió imágenes exclusivas de la llegada del detenido a una base militar en Virginia, a las afueras de Washington.

En las imágenes, un hombre mayor lucha por descender del avión y luego es dispuesto en una camilla, donde se le ve temblando.

El Departamento de Justicia afirmó que el detenido fue acusado de delitos relacionados con terrorismo, asesinato e incendio premeditado en una acusación de ocho cargos.

Según la acusación de las autoridades, Bakoush era miembro de Ansar al Sharia y formaba parte de un grupo de más de 20 hombres fuertemente armados que lanzó el ataque inicial contra la misión estadounidense en Bengasi.

El embajador Chris Stevens y tres miembros de la misión diplomática murieron en el ataque del 11 de septiembre de 2012 contra el consulado de Estados Unidos en la segunda ciudad más grande de Libia, un asalto atribuido a un grupo yihadista vinculado a Al Qaeda.

Militantes islamistas provistos de armas automáticas y granadas asaltaron el complejo estadounidense en un momento en que ese país del norte de África, rico en petróleo, atravesaba una guerra civil.

El asalto, el primero en cobrar la vida de un embajador estadounidense desde 1979, conmocionó profundamente a Estados Unidos y desató una tormenta política para el gobierno del entonces presidente Barack Obama.

Estados Unidos ya ha condenado previamente al menos a dos libios por su participación en el ataque de Bengasi. Ahmed Abu Khatallah fue sentenciado a 22 años de prisión en 2018 y Mustafa al Imam a casi 20 años en 2020.

