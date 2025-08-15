The Swiss voice in the world since 1935

Detienen a veinte migrantes venezolanos a bordo de una embarcación en Trinidad y Tobago

San Juan, 15 ago (EFE).- La Guardia Costera de Trinidad y Tobago informó este viernes que interceptó una embarcación con veinte inmigrantes venezolanos, seis hombres, seis mujeres y ocho menores, cerca de la península de Cedros, en el extremo suroeste de la isla de Trinidad.

Según un reporte de la Policía trinitense, los guardacostas interceptaron la embarcación a las 22.00 horas del jueves (02.00 GMT del viernes) y los adultos detenidos tienen entre 25 y 41 años, mientras que los menores son de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años.

Así mismo, los agentes encontraron en la embarcación 32 cubos de queso blanco, cuatro bolsas de carne, una jaula con catorce pájaros camachuelos, tres paquetes transparentes con una sustancia blanca en polvo y cinco cubos de morcilla y salchichas de cerdo.

La Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía de Trinidad analizó la sustancia en polvo y determinó que no se trataba de una droga ilícita.

Guardas costeros, funcionarios de inmigración y de la Unidad de Control de Inmigración interrogaron a los detenidos.

La Guardia llevó el barco a la bahía ‘Staubles’ para su resguardo, mientras que los detenidos permanecieron bajo custodia en la comisaría de Cedros.

La cercanía de Trinidad y Tobago ha llevado a muchos venezolanos a emigrar al país vecino. EFE

