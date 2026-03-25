Detienen en Bolivia a conductor de un cisterna que transportaba combustible contaminado

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La Paz, 25 mar (EFE).- El Gobierno de Bolivia informó este miércoles sobre la detención del conductor de un camión cisterna que trató de ingresar diésel contaminado a una planta de refinación y anunció que se investiga si hay una red que estaría manipulando el combustible, en medio de la huelga de transportistas por la mala calidad de los carburantes.

El conductor fue aprehendido después de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) verificó que el combustible que llevó hasta una planta de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, estaba adulterado y sus parámetros estaban fuera de las especificaciones técnicas.

«Se procedió al precintado de la cisterna y se procedió al traslado del conductor y la cisterna a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) para la respectiva investigación», dijo a los medios el encargado del área técnica de la ANH, Ronny Sanguino.

Según Sanguino, el camión tiene una capacidad de transporte de unos 33.000 litros en dos compartimentos y se verificó que de ese total, 17.500 litros «están en buen estado» y los otros 17.500 «están en mal estado».

El funcionario explicó que el carburante salió desde la ciudad chilena de Iquique «con el certificado de origen dentro de especificaciones», pero que «llegó otro producto a la planta» en El Alto.

Por su parte, el director departamental de la Felcc de La Paz, Henry Pinto, señaló a los medios que este suceso se investiga por el posible delito de «sabotaje» y que se buscará verificar si la «adulteración» del combustible ocurrió en Chile o en territorio boliviano.

El caso «está en proceso de investigación para determinar a qué empresa pertenece, dónde se habría producido esta alteración del producto, si este tipo de casos es recurrente», indicó Pinto.

Una nota de prensa de la Dirección Nacional de Comunicación señaló que se investiga si existe una «red detrás de la manipulación de combustibles», con la mira puesta en las empresas de transporte pesado, los conductores de camiones cisterna e intermediarios.

La ANH también informó en un comunicado de prensa sobre otro caso registrado en la ciudad de Cobija, en el norte amazónico del país, donde este miércoles se precintó un cisterna que llevaba gasolina que no cumplía los parámetros de calidad, cuyo destino era la planta de Almacenaje Zona Comercial Cobija.

Los análisis realizados por YPFB y la ANH determinaron que 17.500 litros de la gasolina que transportaba este camión, de un total de 33.000 litros, estaban «fuera de especificaciones» y presentaban «sedimentos sólidos y una coloración inusual», según el comunicado.

Otros tres camiones que fueron inspeccionados en el mismo lugar sí cumplían con los parámetros de calidad y pudieron despachar el combustible, agregó la entidad reguladora.

Transportistas de La Paz y El Alto realizan este miércoles una huelga de 24 horas por la mala calidad del combustible y por supuestos retrasos de YPFB para pagar las compensaciones por los daños que los carburantes causaron en sus vehículos.

El presidente de YPFB, Yussef Akly, anunció el martes que se pagaron más de 214.000 dólares en compensaciones a miles de usuarios por los daños causados y aseguró que durante este miércoles las indemnizaciones llegarán a 357.000 dólares y seguirán haciéndose pagos en abril.

A principios de mes, el presidente Rodrigo Paz atribuyó los problemas con el combustible a un «sabotaje» realizado por «estructuras organizadas» en las gestiones pasadas y ordenó el resguardo militar de todas las plantas estratégicas de YPFB. EFE

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