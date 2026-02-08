Detienen en Francia a 6 jóvenes por secuestro a 2 mujeres y pedir rescate en criptomonedas

2 minutos

París, 8 feb (EFE).- Cinco hombres y una mujer, de edades que no superan los 20 años, han sido detenidos este fin de semana en el departamento de Isère (sureste de Francia) en relación con el secuestro de una magistrada y su madre para pedir un importante rescate en criptomonedas.

Según informó el diario Le Parisien y después otros medios, tres de los supuestos secuestradores fueron arrestados el sábado por la noche y los restantes este domingo.

Los seis, uno de ellos menor de edad, según los primeros indicios, forman parte de un comando de jóvenes inexpertos pero que usa métodos de la delincuencia organizada, dijeron fuentes próximas a la investigación a los medios.

Se da la circunstancia de que la magistrada es la pareja de un ejecutivo de una empresa de Lyon especializada en criptomonedas. De hecho, los secuestradores exigían un importante rescate en bitcoins.

Dos de las tres personas detenidas durante la noche del sábado intentaban subir a un autobús con destino a España, según las fuentes cercanas a la investigación citadas por Le Parisien.

Los dos sospechosos detenidos el domingo por la mañana se encontraban en los suburbios al oeste de Lyon, mientras que el menor de edad fue arrestado esta tarde.

Continúan las investigaciones para encontrar a otros sospechosos del secuestro en la noche del pasado miércoles de la magistrada de 35 años junto con su madre de 67 años, en el domicilio de esta última en la localidad de Saint-Martin-le-Vinoux, cerca de Grenoble (Isère).

Las víctimas fueron encontradas el viernes a primera hora de la mañana atadas en un garaje de un edificio de apartamentos en Bourg-lès-Valence (Drôme), a unos 100 kilómetros de donde fueron secuestradas.

Según el fiscal de Lyon, Thierry Dran, el móvil del secuestro fue la actividad profesional relacionada con las criptomonedas de la pareja de la magistrada, que alertó a la policía tras recibir un mensaje y una foto de su compañera enviada por los secuestradores, quienes amenazaban con mutilar a las víctimas.

Pero el hombre ya no posee criptomonedas porque había invertido esos activos en bienes raíces, según los medios. EFE

cat/jlp