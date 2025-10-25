Detienen en Georgia a tres ciudadanos chinos que intentaban comprar dos kilos de uranio

Tiflis, 25 oct (EFE).- Las fuerzas de seguridad georgianas anunciaron hoy la detención de tres ciudadanos chinos que intentaban adquirir dos kilogramos de mineral de uranio en el país caucásico.

«Han sido detenidos tres ciudadanos chinos que intentaban adquirir ilegalmente dos kilogramos de uranio. Pueden recibir hasta 10 años de cárcel», informó Lasha Magradze, subjefe del Servicio de Seguridad Estatal de Georgia, en rueda de prensa.

Explicó que uno de los detenidos, que se encontraba ilegalmente en el país, organizó la llegada de sus dos cómplices, «que eran los interesados en la compra del mineral radiactivo».

«Entonces, procedieron a la búsqueda del uranio en el territorio de Georgia. Pensaban adquirir dos kilogramos de uranio por 400.000 dólares», destacó.

«Para después llevarlo a China a través del territorio de Rusia», añadió el funcionario, que subrayó que las acciones de los tres detenidos eran coordinadas desde China.

Además de apresarlos, los agentes de las fuerzas de seguridad registraron sus domicilios tanto en la capital, Tiflis, como en la segunda ciudad del país, Batumi.EFE

