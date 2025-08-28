The Swiss voice in the world since 1935

Detienen en Guatemala a una sobrina de la exprimera dama vinculada con un líder pandillero

La policía de Guatemala detuvo este miércoles a una sobrina de la ex primera dama Sandra Torres, acusada de varios delitos y de estar vinculada a un líder pandillero preso, informaron las autoridades.

La detenida es sobrina de la exesposa del fallecido expresidente socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012) y tres veces candidata presidencial (2015, 2019 y 2023), según los diarios Prensa Libre y La Hora.

«Le informo al país que María Martha Castañeda Torres, pareja de alias El Lobo, fue capturada», dijo en X el ministro del Interior, Francisco Jiménez, quien calificó el arresto de la mujer como «un golpe muy importante a las pandillas».

El Lobo es el apodo de Aldo Duppie Ochoa Mejía, un cabecilla de la violenta pandilla Barrio 18 que está en prisión.

La Fiscalía indicó en X que Castañeda está sindicada de los delitos de «asesinato, asesinato en grado tentativa y asociación ilícita».

Según medios locales, la mujer fue detenida por su presunta participación en el atentado contra una fiscal en marzo de 2024.

Castañeda, de 48 años, ya había sido detenida en 2017 por otro caso.

El Lobo y otros nueve líderes pandilleros presos fueron trasladados el 30 de julio a una cárcel de alta seguridad para evitar que coordinaran actividades delictivas desde prisión. Esto desató motines en varias cárceles que han dejado un muerto y varios heridos.

La pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha -esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos- se disputan el control de territorios en Guatemala, donde extorsionan a comerciantes, transportistas y otros ciudadanos. Quienes se niegan a pagar son asesinados.

Torres, que no se ha pronunciado sobre el arresto de su sobrina, perdió en 2023 en segunda vuelta ante el actual presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo, de quien es férreo adversario.

