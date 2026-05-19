Detienen en Turquía a 110 personas supuestamente vinculadas al Estado Islámico

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Ankara, 19 may (EFE).- La policía turca detuvo este martes a 110 personas supuestamente vinculadas con el grupo terrorista Estado Islámico (EI), en una serie de operaciones simultáneas realizadas en tres provincias del país, con epicentro en Estambul.

Según informó la agencia de noticias Anadolu, unidades antiterroristas y de inteligencia del Departamento de Policía de Estambul lideraron la investigación para desarticular las actividades de este grupo vinculado con la organización yihadista.

Durante el operativo, centrado en Estambul, además de las detenciones se confiscaron cuatro rifles, noventa cartuchos de munición, numerosas publicaciones prohibidas, documentos organizativos y material digital.

Las autoridades señalaron que los sospechosos habrían organizado clases en asociaciones ilegales, proporcionado educación a menores conforme a la ideología yihadista del grupo, recaudado fondos para personas encarceladas por vínculos con la organización y utilizado reuniones para difundir discursos radicales.

Asimismo, los investigadores determinaron que los implicados habrían participado en el reclutamiento de nuevos miembros y en la venta de libros y revistas destinados a financiar actividades y difundir propaganda.

El pasado 7 de abril, un atacante armado murió y otros dos resultaron heridos en un atentado contra el consulado de Israel en Estambul, en un ataque que los medios turcos vinculan con el Estado Islámico. EFE

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