Devuelven a su hábitat a dos osos meleros afectados por los incendios de 2024 en Bolivia

3 minutos

La Paz, 6 mar (EFE).- Dos osos meleros han sido devueltos a su hábitat en una reserva natural en el este de Bolivia, tras completar un proceso de rehabilitación por los daños que estos animales sufrieron durante los incendios forestales de 2024, considerados la mayor catástrofe ambiental en la historia del país.

Los animales, bautizados como Chirú y Pulgarcito por sus rescatistas, han sido trasladados en avioneta desde la ciudad de Santa Cruz, la capital de la región homónima, hasta el Área Natural de Manejo Integrado San Matías (ANMI San Matías), según ha informado este viernes la Gobernación de Santa Cruz.

El traslado ha sido coordinado entre las autoridades regionales, los guardaparques del área natural, situada en el municipio de San Matías, a unos 687 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, y el Programa de Manejo Integral de Fauna Silvestre, señala un comunicado de prensa del Gobierno Departamental.

«El objetivo es devolver a estos animales al bosque, que es el lugar al que pertenecen”, ha dicho el director de Recursos Naturales de la gobernación, Adrián Arispe.

Ambos animales fueron rescatados durante los incendios forestales registrados en el país en 2024 y pasaron por un proceso de rehabilitación que estuvo a cargo de «profesionales comprometidos» con su recuperación para poder devolverlos a su hábitat, ha explicado por su parte la veterinaria de la Gobernación, Cecilia Dorado.

“Chirú y Pulgarcito vuelven a casa. Están nuevamente en el lugar de donde nunca debieron haber salido. Estos dos individuos pequeños y vulnerables sufrieron padecimientos muy duros durante los incendios forestales del 2024”, ha manifestado Dorado.

A su turno, el guardaparquees Ricardo Barbery, del ANMI San Matías, ha destacado la coordinación interinstitucional para la conservación de la fauna silvestre en el área protegida.

“No muchos animales han tenido la misma suerte, pero es algo significativo para el área protegida que pueda habar instituciones departamentales y nacionales que nos puedan ayudar a salvar vidas de la fauna», ha expresado.

El oso melero (Tamandua tetradactyla), conocido también como tamandúa u oso hormiguero amazónico, es un mamífero de hábitos nocturnos y se alimenta principalmente de hormigas y termitas, lo que ayuda al control de insectos en los bosques y selvas.

Su pelaje es de color dorado o tostado, con una mancha negra que se extiende por su lomo, hombros y vientre a manera de chaleco.

Los incendios forestales arrasaron más de 12 millones de hectáreas en 2024 y dejaron a Bolivia con la mayor crisis ambiental de su historia, lo que significa que no podrá recuperar lo que se perdió en más de cuatro meses de intensas quemas en bosques, pastizales y reservas naturales.

Los incendios son un problema recurrente en Bolivia y se atribuyen sobre todo a los ‘chaqueos’ o quemas controladas autorizadas para preparar los suelos para la siembra y el pastoreo. EFE

gb/eb/icn

(foto)