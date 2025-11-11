Diego Santilli asume como nuevo ministro del Interior del Gobierno de Javier Milei

2 minutos

Buenos Aires, 11 nov (EFE).- Diego Santilli asumió este martes como nuevo ministro del Interior del Gobierno de Javier Milei, quien le tomó juramento en una ceremonia de la que participó buena parte del Gabinete.

El nuevo funcionario, proveniente del partido de centroderecha Propuesta Republicana (Pro), aliado al oficialismo, asumió su cargo durante un acto en la Casa Rosada, sede de Gobierno, ante la presencia del canciller Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario argentino, Karina Milei.

También fueron parte los ministros de Economía, Luis Caputo; de Defensa, Luis Petri; de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; de Salud, Mario Lugones; así como los hijos y la esposa de Santilli.

El nuevo ministro ostentó en los últimos años distintos cargos en el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo el de vicejefe de Gobierno, y fue electo diputado nacional en las elecciones legislativas de octubre pasado, a las que se presentó como parte de la alianza entre Pro y el partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA).

Tras su designación como ministro a comienzos de este mes, Santilli debió renunciar a la banca que iba a asumir el próximo 10 de diciembre en el Congreso Nacional, como diputado por la provincia de Buenos Aires.

En su nuevo cargo, tendrá por objetivo establecer mejores y más profundas relaciones con las provincias argentinas, en particular con sus gobernadores, que tienen mucho peso en el Congreso.

Tras el contundente triunfo de LLA en los comicios de octubre, el Gobierno de Milei busca conseguir apoyos para impulsar reformas en materia laboral e impositiva, además de lograr los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026.

Incluso antes de su jura como ministro, Santilli ya había iniciado gestiones en su nuevo rol: el lunes mantuvo un encuentro con los gobernadores Martín Llayrora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), y el pasado viernes había sostenido una reunión con Ignacio Torres (Chubut) y a Raúl Jalil (Catamarca). EFE

smo/pd/enb

(video)