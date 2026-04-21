Diez años sin Prince: el artista irrepetible que redefinió el pop

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Jesús Centeno

Nueva York, 21 abr (EFE). Este martes se cumplen diez años de la muerte de Prince, el artista estadounidense que redefinió el pop, el soul, el rock y el funk, y que fue encontrado sin vida en 2016 en su estudio de Paisley Park, en Minnesota, tras sufrir una sobredosis accidental de fentanilo.

Su fallecimiento, a los 57 años, conmocionó a la industria musical y a varias generaciones de seguidores que crecieron con un artista inclasificable, capaz de moverse con naturalidad entre géneros y que llegó a cambiar su nombre por un símbolo impronunciable durante su pugna con Warner, la discográfica con la que debutó en 1981.

La causa de su muerte situó su figura también en el centro del debate sobre la crisis de opioides en Estados Unidos, un fenómeno que ha seguido creciendo en esta última década. Prince, que sufría dolores físicos crónicos, era dependiente de los opiáceos y, según las autoridades, tomó pastillas probablemente falsificadas que parecían medicamentos comunes pero que contenían fentanilo.

Hoy, la figura de Prince no solo sigue vigente, sino que ha ganado peso y su influencia es objeto de acalorados debates en redes sociales, como los del productor Rick Beato, que lo ha descrito como un genio y «uno de los pocos artistas capaces de dominar todos los aspectos de la creación musical con un nivel excepcional de talento y control creativo».

Autor de un lenguaje musical propio en el que los géneros se diluían y las etiquetas no servían demasiado, Prince dejó un disco para la historia, ‘Purple Rain’ (1984), que lo catapultó al estrellato mundial y le permitió construir una carrera irrepetible, marcada por la experimentación y las constantes reinvenciones.

Prince, o ‘El artista antes conocido como Prince’, como fue conocido entre 1993 y 2000, defendió el control sobre su obra hasta el punto de mantener un largo y espinoso conflicto con Warner, y solo recuperó su nombre artístico original una vez finalizó su contrato con la disquera.

El vasto catálogo del artista, que incluye 39 álbumes de estudio, sigue siendo objeto de reediciones, recopilatorios y lanzamientos póstumos procedentes de su archivo personal, una vez que la gestión de su legado se ha estabilizado tras años de pleitos entre hermanos, medios hermanos y administradores de su patrimonio.

El legado del mito

Una década después, la popularidad digital de Prince sigue intacta, y algunos de sus videos acumulan millones de reproducciones en YouTube, especialmente su emblemático solo de guitarra al final de ‘While My Guitar Gently Weeps’, de George Harrison, durante la ceremonia del Rock & Roll Hall of Fame de 2004, una de sus actuaciones más celebradas y considerada una de las grandes joyas de la música en directo.

Más allá de la música, Prince se consolidó también como un icono gracias a su particular estética, marcada por el color púrpura y una imagen andrógina que rompió códigos en la industria musical de los ochenta, convirtiéndolo en un referente de la cultura popular.

Su legado sigue muy presente en Mineápolis (Minnesota), donde nació y desarrolló gran parte de su carrera. Allí, Paisley Park acoge estos días visitas guiadas, proyecciones de conciertos y sesiones musicales con material de archivo del artista mientras se suceden los tributos en las emisoras y las plataformas digitales a la espera de una gran celebración oficial prevista para junio.

Uno de los actos centrales será un ‘sing-along’, homenaje participativo inspirado en el que tuvo lugar en 2016 tras su muerte, cuando los fans de la ciudad salieron a las calles y entonaron de forma espontánea sus canciones.

Prince se ganó también el reconocimiento de músicos de diferentes generaciones como The Weeknd, St. Vincent y H.E.R. Hasta la cantante Beyoncé aseguró tras su muerte que «siempre inspiró a todos» y Bruno Mars lo definió como su «héroe» porque «abrió el camino para artistas que podían cantar, componer, producir y dominar el escenario al mismo tiempo».

La revista Rolling Stone ha señalado en varias retrospectivas que Prince fue «uno de los artistas más innovadores de la era moderna del pop», mientras que Pitchfork lo ha descrito como «una figura central en la reinvención del funk y el pop contemporáneo».

Y es que su peculiar forma de entender la música, como un espacio sin fronteras de género ni de formato, sigue presente en artistas que lo ven como un referente de independencia creativa. Como resumió Lenny Kravitz, «Prince lo cambió todo. Hizo posible que los artistas fueran completamente libres». EFE

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