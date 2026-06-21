Diez detenidos tras participar en marcha del Orgullo en Estambul

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Ankara, 21 jun (EFE).– Al menos diez personas que habían participado este domingo en la Marcha del Orgullo en Estambul desafiando la prohibición de las autoridades fueron detenidas por la Policía, según informó el diario BirGun.

Un número no determinado de personas acudió al desfile organizado para reclamar los derechos del colectivo LGBT a pesar de la prohibición de celebrar la Marcha del Orgullo y otras restricciones impuestas por las autoridades municipales.

La movilización tuvo lugar en la calle Kalamis del barrio Kadilkoy, después de que el gobierno local anunciara el veto a las manifestaciones LGBT alegando que las considera «contrarias a la moral pública».

Según BirGün, tras dispersarse la marcha, la policía retuvo y controló uno a uno a los participantes que abandonaban la zona, y arrestó a diez personas, entre ellas dos periodistas.

Aunque la homosexualidad no es ilegal en Turquía, la marcha anual del Orgullo ha sido prohibida y reprimida de forma sistemática desde 2015 y el gobierno del islamista partido AKP del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, ha adoptado posturas hostiles hacia la comunidad LGBT+.

Durante un discurso pronunciado el sábado ante una fundación educativa conservadora, Erdogan volvió a acusar al colectivo de amenazar a la «familia tradicional».

«Las instituciones que cohesionan a la sociedad y salvaguardan su futuro, en particular la familia, están siendo blanco de ciertos sectores (…). Estos mismos grupos están intentando inculcar en los jóvenes comportamientos desviados que van en contra de la naturaleza humana, como los asociados con las personas LGBT», declaró el jefe del Estado turco.

Pese a las restricciones y a las habituales detenciones policiales que empañan estas convocatorias, numerosos colectivos LGBTI+ mantienen continúan organizando actividades durante el mes de junio.

Al menos ocho personas fueron detenidas ayer, sábado, durante una marcha del Orgullo celebrada en Ankara, según denunciaron los organizadores del desfile en un comunicado en el que acusan al gubernamental AKP de espolear el odio contra las minorías sexuales y asfixiar sus derechos fundamentales. EFE

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