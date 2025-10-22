Dimite el presidente de la empresa gestora de los funiculares de Lisboa tras informe

Lisboa, 22 oct (EFE).- El presidente de la empresa Carris, que gestiona los funiculares de Lisboa, Pedro de Brito Bogas, dimitió este miércoles después de la publicación de un informe técnico, donde se detallan irregularidades en el funcionamiento del Ascensor de Gloria, donde 16 personas murieron el pasado 3 de septiembre en un accidente.

En un comunicado, el Ayuntamiento de la capital portuguesa informó de su renuncia, así como la de los demás miembros del Consejo de Administración de la Companhia Carris de Ferro de Lisboa (CCFL). EFE

