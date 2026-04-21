Dimite el responsable de elecciones de Perú por demoras en reparto de material electoral

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Lima, 21 abr (EFE).- El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Piero Corvetto, dimitió este martes por las irregularidades en el reparto y traslado del material de la primera vuelta de los comicios presidenciales del pasado día 12.

Corvetto envió su carta de renuncia a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, a pesar de que el proceso electoral se encuentra en pleno escrutinio de resultados, y a la espera de definir a los dos candidatos presidenciales que se medirán en la segunda vuelta fijada para el 7 de junio.

El funcionario, en el cargo desde 2020, dijo que tras los problemas técnicos en el despliegue del material electoral en Lima, considera «necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada», para que la segunda vuelta de la elección presidencial se produzca en un contexto «de mayor confianza ciudadana» con la Oficina.

Minutos después de publicarse la carta de dimisión, el pleno de la JNJ aceptó su renuncia por unanimidad y comunicó del acuerdo a los organismos del sistema electoral peruano.

La falta de material electoral, debido a retrasos en su reparto, causó grandes retrasos en la apertura de numerosos colegios en la capital Lima el pasado 12 de abril, día de las elecciones, con demoras de hasta cinco horas.

Incluso, trece centros de votación no pudieron abrir hasta el día siguiente, en una inédita decisión para que 52.000 electores tuviesen la oportunidad de votar.

Esta situación, unida al extravío de cajas con votos emitidos, que aparecieron posteriormente en programas de televisión, provocó el rechazo de diversos sectores políticos y la solicitud de nulidad de los comicios por parte del candidato presidencial ultraconservador Rafael López Aliaga, que luego planteó realizar unos comicios complementarios.

López Aliaga, que ha llamado a Corvetto criminal y ha exigido su inmediata captura y encarcelamiento, disputa voto a voto la opción a pasar a segunda vuelta con el candidato izquierdista Roberto Sánchez para enfrentarse en la segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori, que fue la más votada con el 17 % de los votos válidos.

Corvetto, que mostró su disponibilidad para colaborar en las investigaciones, dijo esperar que su renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones, dado que los preparativos para la segunda vuelta presidencial ya han comenzado y restan sólo semanas para su realización. EFE

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