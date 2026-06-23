Dimite el segundo Gobierno de Lituania desde las elecciones de 2024

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Riga, 23 jun (EFE).- El Gobierno de coalición de centroizquierda de Lituania, encabezado por la primera ministra Inga Ruginienė, presentó este martes su dimisión para posibilitar una nueva alianza gubernamental de tres partidos después de la reciente expulsión del populista Amanecer del Nemunas como socio, en lo que es el segundo Ejecutivo que se disuelve en el país desde las elecciones de 2024.

Ruginienė encabezará un Gobierno en funciones hasta que se constituya una nueva coalición liderada por su compañero de filas y líder de los Socialdemócratas (LSDP), Mindaugas Sinkevičius. EFE

La dimisión del Ejecutivo actual era esperada después de que el pasado día 18 tres partidos políticos lituanos de orientación ecologista y centroizquierdista firmaran un acuerdo de coalición encabezado por Sinkevičius. EFE

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